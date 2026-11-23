水面光電成為近來選戰熱議題。國民黨桃園市長張善政指綠營大開光電埤塘方便之門，民進黨挑戰者黃世杰則稱前市府早已擋下。桃園有「千塘之鄉」美名，藍綠政治攻防之餘，更應省思發展綠能難道非得犧牲這片獨特地景？光電埤塘究竟還有多少必要性，值得重新檢視。

桃園埤塘的形成有其歷史脈絡。因地處台地，早年先民興築大量埤塘蓄水灌溉，至今仍有多達二八五一口。這些埤塘不只是水利設施，也兼具防災治水、景觀休憩及生態跳島等功能，更承載桃園百年發展記憶，是世界少見的人文自然景觀。

然而，埤塘水面「種」起光電板，始於綠營執政。二○一七年，蔡英文與時任市長鄭文燦見證全台首座光電埤塘在新屋風光啟用，更喊出三年設置一六○口的目標。但當時法令不備，環團與地方疑慮不斷，鄭文燦最終坦言相關單位「衝太快」，市府踩煞車暫緩發放許可。這段過往凸顯蔡政府「非核家園」政策操之過急，徒增社會成本。

後續中央加強設置規範，前市府陸續放行八口光電埤塘，張善政上任後也訂定四大環保指引，強化區位、維運、社區參與及廢棄模組處理。綠能不應一味背負汙名，但制度規範不代表環境疑慮就此消失，埤塘水面覆蓋大量光電板，多年來卻未見相關水質與生態監測數據充分揭露，政策透明度仍有不足。

更重要的是，埤塘從來不只是閒置水域。當建置與維運光電埤塘需要耗費成本與環境負擔時，更應檢視存續必要性，發電效益是否大到足以抵銷珍貴地景的損失？尤其台灣極端氣候日益頻繁，光電埤塘潛藏未知環境風險，又有誰能承擔？

已故導演齊柏林曾從空中俯瞰桃園，形容遍布的埤塘「宛如散落一地的水晶，閃閃發光」，但部分埤塘卻也因覆蓋上一片片光電板，蒙上了陰影。如今逢市長選戰，光電埤塘的美麗與哀愁再次浮出檯面，政府更應正視其實質效益，評估轉場或退場機制，將永續能源發展導向更適合場域，才能真正守住桃園引以為傲的千塘之美。