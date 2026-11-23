桃園市長選戰攻防激烈，爭取連任的國民黨市長張善政昨晚發文批評，民進黨對手黃世杰是桃園埤塘光電的推手，其父親黃金德也是當時農田水利會積極推動的關鍵人物，強調「桃園需要的是捍衛城市環境的市長」。黃世杰陣營回應埤塘不應淪為政治攻防工具，昨晚黃金周造勢再打「雙總統牌」力挺催票。

黃世杰昨晚在桃園區舉辦「北桃園大團杰」造勢晚會，現場喊出一點六萬人到場，不時揮舞旗幟高呼「凍蒜」。行政院長卓榮泰致詞表示桃園過去四年缺少活力與積極，龍科三期更因此停頓三年，黃若當選市長，行政院將全力支持桃園重大建設。

前總統蔡英文稱讚黃世杰表現比她還厲害，桃園需要有想法、有衝勁，也有執行能力的市長來解決問題，「桃園人的曙光已經出來」。賴清德總統壓軸登台前，還先和黃世杰、蔡英文大玩自拍，掀起支持者歡呼，賴總統盛讚黃有地方中央歷練，「看得到他、找得到他」，是最理想的桃園市長候選人。

近來水面光電引發選戰話題，張善政昨晚發文劍指黃世杰，表示黃與蔡英文同台造勢言談充滿美好願景，但他們正是桃園埤塘光電的推手，桃園八口光電埤塘，是民進黨前市長鄭文燦二○一七與二○一八年任內許可建置，當時黃世杰在市府擔任參議、顧問。

張善政直指，農田水利會與前市府在相關規範未完整時就推動埤塘光電，直到居民反彈，才宣布暫停，相關爭議與黃世杰立委任內獲核可的觀音ＳＲＦ如出一轍。桃園需要在關鍵時刻捍衛城市環境、敢於把關、敢於說不的市長，而非選舉時充滿願景，實際卻跟利益團體綑綁、傷害環境的水利會二代。

黃世杰競總發言人簡伊翎回應，鄭文燦市長任內發現相關法規及配套措施尚不完備，早在二○一七年十月就已暫停核發埤塘光電許可，埤塘不應淪為政治攻防的工具。並指張善政冷飯熱炒ＳＲＦ議題，令人遺憾。