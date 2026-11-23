選前黃金周日衝刺，賴清德總統昨到新竹市替民進黨新竹市長候選人莊競程站台，但賴總統致詞提及「棒球場建設停滯」一席話，引發白營狂攻。爭取連任的市長高虹安則邀來立法院長韓國瑜車隊掃街，藍白議員相挺衝刺選情。

莊競程昨舉辦「程風洋流」造勢大會，不僅台北市長候選人沈伯洋二度到新竹市和莊合體，新竹縣長候選人鄭朝方也到場助陣，現場湧入大批支持者手持旗幟、高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。賴總統站台呼籲支持者力挺莊競程高票當選，並提到鄭朝方竹北經驗將在新竹縣實現，未來新竹縣市共同合作，打造更好的大新竹生活環境。

賴總統肯定，莊競程具備中央民意代表歷練以及中央行政經驗，此次參選新竹市長對新竹市未來發展有完整藍圖，包含各年齡層照顧政策、交通改善方案等。賴總統致詞時也批評新竹市交通、棒球場以及自由車場等建設停滯，並指現任市長上任四年，棒球場僅辦過一場交流賽，至今沒有中職賽事，形同閒置。

爭取連任的新竹市長高虹安（左）昨邀立法院長韓國瑜（右）一同掃街拜票。圖／高虹安競辦提供

對此，民眾黨市議員候選人李玫、施淑婷、蔡文盛、葉國文與趙若芸等人輪番反擊，前市長林智堅任內耗資近十二億元興建的棒球場，曾發生結構安全、排水及廢棄物等問題，造成球員受傷；高虹安上任之後積極改善，舉辦國際交流賽及演唱會，球場品質也獲得球員肯定，強調改善球場的是高虹安市府團隊。

高虹安昨也把握最後周日到大果菜市場、北門市場拜票，下午四時在立法院長韓國瑜的陪同下，自華夏金城出發車隊掃街，吸引支持者揮舞國旗共襄盛舉。韓國瑜表示，台北市有蔣萬安，新竹市有高虹安，高虹安市長一定會讓新竹市民安居樂業，大家平平安安、幸福快樂，懇託大家一定要讓高虹安繼續連任。

針對綠營府院黨高層近期接連為候選人拉抬聲勢，高虹安說，輔選雖能增加曝光，但選舉關鍵仍是候選人的政見、條件及服務實績，政治明星可以助陣，卻不能替候選人當市長，她將持續一步一腳印，爭取市民支持。