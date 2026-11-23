選前最後黃金周日，屏東、台東縣長選戰藍綠隔空交火。屏東縣長周春米首度在政見會提及東港安泰醫院大火九死案，籲對手蘇清泉「知恥近乎勇」；台東縣民進黨候選人陳瑩追打國民黨對手吳秀華及家族的九項爭議，質疑操守。

屏東縣長第二場公辦政見會昨登場，蘇清泉先發言，以「我屏東、我驕傲，事實真的是這樣嗎？」開場，批民進黨執政近卅年，人口外流、所得及平均壽命等指標落後，縣府熱中動土剪綵，卻忽略民生，主張檢討光電、重啟核三，喊出「自己的屏東自己救」，盼鄉親給他四年機會。

周春米提出三大施政支柱，全齡福利、鄉鎮均衡發展及產業升級，發言尾聲提及東港安泰醫院大火案，指蘇清泉遭屏檢依違反建築法起訴，候選人的人格、品格應接受檢驗，引用禮記中庸篇「知恥近乎勇」，籲蘇面對重大公安事件深刻檢討，而不是只會當選舉候選人。

政見會之後，周春米趕赴東港造勢，總統府秘書長潘孟安以「房子蓋一半，師傅不能換」力挺；蘇清泉晚間在竹田辦六堆客家團結大會，民眾黨主席黃國昌等人站台，蘇清泉表示，他力求翻轉，「什麼房子蓋一半，師傅不能換，房子已經蓋歪了，師傅要趕緊換！」；周春米則要蘇清泉「知恥近乎勇」，蘇清泉競總暫未回應，蘇清泉先前曾表示，他會勇敢面對訴訟程序並謙卑面對，但也希望不要有政治力介入。

台東縣部分，陳瑩昨再質疑吳秀華及家族疑涉農路開闢、市地重劃等九案未交代清楚，批吳「問Ａ答Ｚ」、「已讀不回」，迴避公共利益爭議，操守堪慮。

吳秀華昨赴延平、鹿野、關山車掃，反批對手「冷飯熱炒」，強調已多次回應，與其製造對立，不如聚焦交通、農業、青年就業及長照政策，呼籲停止負面攻防，回歸正面競爭。