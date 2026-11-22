屏東市長公辦政見會今22日晚間在市公所廣場前登場，爭取連任國民黨籍屏東市長周佳琪細數4年執政，強調服務不分顏色，市政建設上軌道，是一加一大於二的具體實現。她4年前爭取65歲以上長者免健保費，明年就要實施；接下來4年，她力爭6歲以下孩童免健保費，為市民爭取最大福祉。

周佳琪重申，若不是她4年前提出65歲以上長者免健保、重陽節禮金提高，歷經四年以來不斷努力，也不會有今天縣府順應人民心聲，宣布實施免健保政策，這也說明有良知與遠見的屏東市長，必須不斷自我鞕策，自我期許。

「全心全意為市民爭福祉，絕對不會當縣府的應聲蟲」，周佳琪說，如果屏東市長只是一味聽從縣政府，沒有自己的見解與立場，結果就是「1加1等於1」。這不是屏東市民所樂見。她呼籲市民朋友，要支持認真推動市政，為市民爭取最大福祉的周佳琪。

周佳琪細數屏東市長任內四年政績，她說，除65歲以上免健保費，她還將屏東市的重陽敬老禮金發放門檻從75歲降至65歲，以示對長者的尊重與敬意。還有12條通學步道、公園設施改善、LED路燈、馬上辦及線上服務、殯葬設施改善、改善水利清淤等等，四年前的許多政見，都一一實現。

未來四年，周佳琪說，她提出爭取6歲以下孩童免健保費。希望照顧幼兒，延續育兒禮金，並將設新手媽媽禮包；設置新的活動中心及都市原住民聚會所；辦青年論壇及街舞等活動，讓城市年輕化；力促高鐵與台鐵共構交通，增加YouBike站點；推動去公墓化，活化土地，檢討都市計畫等，結合多個產業園區，增加就業，讓人留在屏東安居樂業好生活。