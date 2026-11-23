選前黃金周，縣市長候選人持續深入各地拜票，民進黨台南市長候選人陳亭妃出席親子活動，她並且主張，未來疑似兒虐案的調查過程務必公開透明；國民黨候選人謝龍介簽大新營區承諾書，包括民治行政中心不裁撤等。

近日台南東區某私立幼兒園發生疑似教師不當對待幼兒事件，陳亭妃前晚發表競選影片以孩童教育溫暖為主題，她昨再說，第一時間已要求調查過程須妥善保存相關資料與紀錄，若當選對類似案件，調查過程必須公開透明，不偏袒任何一方，讓真相完整呈現，也建立有效預防與監督機制。

國民黨台南市長候選人謝龍介（左）昨下午和市議員蔡育輝（右）辦聯合政見說明會。記者謝進盛／攝影

謝龍介昨上午到大曾文區車隊掃街時指出，很多人都問他為何只要做四年？坦白講沒有看過一個市府團隊有這麼多局處涉貪被司法懲治，主要是要用四年把台南官場文化導正，四年後再讓鄉親選擇藍綠白；謝龍介下午與黨籍議員蔡育輝辦聯合政見說明會，簽署對大新營區的「承諾書」，包括確保民治行政中心不裁撤、爭取後壁區台糖土地擴建蘭花生技園區和擴大柳科第四期等。

另，民進黨雲林縣長候選人劉建國昨到崙背鄉掃街，表示有提出全縣國中小學生與長輩「周周喝在地鮮奶」政見，擦亮崙背「酪農重鎮」品牌；國民黨雲縣長候選人張嘉郡昨再度回防出生成長的本命區土庫區馬光掃街，縣長張麗善喊出「馬光厝大團結」，張嘉郡也提出，推動土庫綜合行政暨運動中心、加速九加一產業園區布局等，帶動土庫產業發展與就業。