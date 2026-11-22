桃園市長選戰倒數，埤塘光電成藍綠攻防焦點。市長張善政今晚在臉書發文，質疑前市府任內推動埤塘光電，相關監督機制卻不完備，批民進黨候選人黃世杰「跟利益團體綑綁」；黃世杰陣營則反擊，前市長鄭文燦早在2017年10月就因法規及配套未完備，暫停核發埤塘光電許可，不應將埤塘淪為政治攻防工具。

張善政表示，前總統蔡英文今晚到桃園替黃世杰造勢，言談充滿美好願景，但令人遺憾的是，民進黨正是近期受到關注的桃園埤塘光電推手。鄭文燦任內2017年相關規範尚未完備，農田水利會與前市府就開始推動埤塘光電，直到居民強烈反彈，市府才宣布暫停。

張善政指出，當時農田水利會積極推動埤塘光電的關鍵人物，就是黃世杰父親、時任水利會總幹事黃金德，黃世杰當時則在市府擔任參議、顧問。前市府2017年核准3口埤塘設置光電板，隔年再核准5口，若非各界強力反對，趨勢恐怕擋不下來。

張善政表示，業者取得設置權利後，期限可能長達20年，這些埤塘至今仍具有灌溉功能，水質安全攸關農民權益，但當年監督機制不足，連水質檢測報告都不必送交市府備查；此外，SRF廠備受爭議，黃世杰擔任立委期間，選區內也有3家SRF廠獲核可，呼籲選民「桃園需要的是敢在關鍵時刻把關、對利益團體說不的市長。」

黃世杰競辦發言人簡伊翎晚間表示，當年中央與地方配合推動埤塘光電政策，但在鄭文燦任內即發現相關法規及配套措施尚不完備，因此早在2017年10月就已暫停核發埤塘光電許可，讓埤塘以灌溉、滯洪、生態保育及景觀維護等功能為優先。

針對SRF爭議，簡伊翎表示，黃世杰反對3家SRF廠進駐桃科立場始終明確，過去不僅公開表態，也是第一位主動邀請中央單位開地方說明會的民代，批張善政刻意扭曲立場、冷飯熱炒，面對國民黨議員候選人古振豐近期爭議，也僅稱交由黨中央調查，根本是雙標。