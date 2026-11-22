賴清德總統今晚為基隆市長候選人童子瑋助選時，回憶自己的從政歷程，指現在承擔國家的責任，請大家不用擔心，他會勇敢堅強把台灣顧住，絕對不接受共產黨統治，絕對要讓台灣的民主繼續深化。

童子瑋今晚七時在基隆國門廣場造勢，闡述從政理念，描繪施政願景，並邀前基隆市長林右昌、台北市長候選人沈伯洋、前總統蔡英文和賴總統後站台助講。

賴總統今晚九時許壓軸登台時說，基隆從繁榮走向沒落，在2014年之前提到基隆，大家都沒啥信心，都市景觀「烏烏暗暗」，直到林右昌當市長，短短8年改頭換面。今年選舉最重大的意義，就是找回基隆的榮光，把過去光榮再度找回來。

賴清德總統也回憶自己的從政歷程，指卅年前民主運動的前輩，一次又一次到成大醫院，邀請他出來參選國民大會代表。他從小就想當醫生，但看到台灣的需要，他我勇敢站出來，現在承擔國家的責任。

賴總統說。大家不用擔心，他會勇敢堅強把台灣顧住，絕對不接受共產黨統治，絕對要讓台灣的民主繼續深化。

他說，未來也會好好拚經濟，未來台灣的經濟一定會繼續進步。不只是大公司賺到錢，中小微企業、傳統產業也一定有錢賺，他會照顧各行各業。也會繼續透過加薪、減稅，增加福利、減少負擔，讓台灣成為一個生活的好所在，讓每位鄉親都能安居樂業。