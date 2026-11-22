選戰倒數，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今天參與各個代表候選人競選總部成立，中午出席「海外助選團」活動，感謝世界各地鄉親返國投票支持，期望大家團結拉票，再度創造享譽全台的宜蘭經驗；明天將串連各鄉鎮市候選人展開全民大車掃，從溪南車掃至溪北持續加強陸戰。

林國漳今天中午出席在溪南競選總部舉辦的「海外助選團」活動，有近百位歸國鄉親前來為林國漳加持、打氣，包含夏威夷、紐西蘭、日本等世界各地。

他說，兩年前總統、立委大選國會未過半，執政遇到不少困難，無法通過重要法案，也讓大法官、監察院、考試院、NCC委員會無法運作，在野黨讓台灣陷入混亂局勢，也可能讓台灣民主政治無法繼續運作，因此地方首長選舉相當重要，選得好就能讓藍白兩黨知道，台灣還是有自主意識、希望有正常的國家，

林國漳說，45年前宜蘭誕生了陳定南縣長，開創「宜蘭經驗」發光發熱，民主傳承是一棒接一棒，看到這麼老中青三代民主前輩齊聚一堂，也讓他備感溫馨，因此即便對手如何抹黑，越來越多力量站出來支持，旅居世界各地的支持者表示要買機票回來投下關鍵一票。

最後「黃金周」，林國漳今下午在羅東車掃，明天將帶領各個候選人展開「團結挺國漳，全民大車掃」，清晨6點50分開始由蘇澳出發，串連27位「宜蘭隊」候選人，沿著台九線從溪南車掃到溪北九個鄉鎮，沿街拜票爭取選民認同與支持。