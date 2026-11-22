國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿選前競選辦公室遭檢警搜索，從前日晚間起在新竹地檢署前絕食抗議，今天進入第3天。晚間大批支持者聚集地檢署前，為徐欣瑩加油打氣，國民黨主席鄭麗文近晚間9點也到場聲援，一度哽咽表示：「希望小編的家人父母可以原諒國民黨，沒有保護好你的孩子。」

徐欣瑩今天持續在地檢署前絕食抗議，晚間現場聚集不少民眾陪同聲援，舉著「司法不公」、「司法迫害」標語表達不滿，也有多名黨內同志到場為徐欣瑩加油打氣。

鄭麗文痛批，這場選舉已經不是在跟政黨競爭，而是在對抗整個國家機器與司法檢調。她指出，徐欣瑩本應在選前衝刺掃街拜票、向選民闡述政見，如今競選電腦卻遭到查扣、團隊小編遭隔絕且無律師陪同，導致資訊完全不透明，讓人不知後續該如何選下去。

鄭麗文更憂心過去台灣選舉曾在選前一天因突發事件翻盤，直言「不希望看到選舉因為要輸了就出老千」，讓原本每4年選賢與能的民主選舉徹底變調。她也替徐欣瑩抱屈，感嘆她身為優秀的航太博士卻要面對排山倒海的抹黑與圍剿；不過鄭麗文也肯定新竹選民素質高、有智慧能看穿騙局，並感謝現場冒著寒風前來聲援的民眾，直呼「天氣雖然很冷，但新竹的人心非常溫暖」。

談到這次的司法案件，鄭麗文一度哽咽說「希望小編的家人父母可以原諒國民黨，沒有保護好你的孩子。」她表示，曾有前來應徵的年輕人家長一聽是要到「跟蘇貞昌吵架的鄭麗文」底下工作，便勸孩子不要去，認為立法院太危險。鄭麗文直言，雖然鼓勵年輕人從政、參與公共事務，但不希望孩子面臨這樣的經歷，並批評「綠色恐怖無所不在」。

鄭麗文也特別感謝深夜仍到場力挺的吳董事長，感受到眾人的正義感與溫暖，讓她覺得台灣依然有人情味、是非與公理正義。她也呼籲民眾不要每天只看特定媒體，盼大家「破圈」站出來了解真相。

鄭麗文指出，寒冬中仍有許多新竹鄉親、年輕朋友與高知識分子聚集在地檢署外陪伴，大家心疼的不只是徐欣瑩本人，更是歷經篳路藍縷與多人犧牲奉獻才得來的台灣民主。如今民主正面臨搖搖欲墜、基石被掏空甚至「被沒收」的危機，並強調相信新竹人的智慧與良心，呼籲支持者堅持到底，讓正義贏得勝利，「不能讓小人得逞」。

國民黨主席鄭麗文與徐欣瑩交談，吳旭智也在一旁。記者郭政芬／攝影

徐欣瑩今天持續在地檢署前絕食抗議，晚間現場聚集不少民眾陪同聲援，舉著「司法不公」、「司法迫害」標語表達不滿。記者郭政芬／攝影

鄭麗文指出，寒冬中仍有許多新竹鄉親、年輕朋友與高知識分子聚集在地檢署外陪伴。記者郭政芬／攝影

徐欣瑩今天持續絕食抗議，坐在新竹地檢署，晚間不少民眾在現場聚集，陪著徐欣瑩抗議。記者郭政芬／攝影

鄭麗文和吳子嘉兩人高喊「司法加油，台灣加油」。記者郭政芬／攝影