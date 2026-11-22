選前最後黃金星期天，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今晚在竹田鄉辦「六堆客家團結大會」，向客家鄉親催票，猛攻民進黨長期執政，批縣府客家事務處一年預算僅約1億元，承諾當選後提高10億元，讓客家籍人士出任副縣長或秘書長。民進黨屏東縣黨部主委徐富癸反擊，蘇刻意忽略跨局處建設經費，質疑不懂縣政還是選舉抹黑。雙方隔空交鋒。

蘇清泉說，政黨輪替是民主政治常態，做不好就換人，他以美國期中選舉為例，呼籲選民用選票讓執政者反省。他更反駁民進黨「房子蓋一半，師傅不能換」說法，直言「房子蓋到要歪了，師傅要趕緊換」，強調國民黨、民進黨應相互尊重，沒有任何政黨能永遠執政。

蘇清泉批屏東縣府漠視客家鄉親權益，屏東客家人口約占全縣四分之一，客務處年度預算僅約1億元，縣府明年預算達560多億元，若加統籌分配款，財政資源可觀，當選後客家事務處預算「至少10億元起跳」，推動客家文化傳承、教育等，承諾兩名副縣長及秘書長中，至少一人由客家籍人士擔任。蘇清泉妻子蘇主榮助講，強調屏東值得更好、需要改變。

民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸提三問反擊，客務處負責統籌政策，但六堆道路、治水、社福及長照經費分別編列於各局處，近日動工、總經費3.28億元的客家總圖書館便編列在文化處，不能僅以客家事務處預算評斷投入，「蘇清泉是完全不了解縣政，還是為選舉故意抹黑？」

徐富癸表示，現任副縣長黃國榮、副秘書長江國豐均為客家籍，質疑蘇清泉忽視縣府重用客家人才的事實。他強調，六堆客庄發展需中央與地方合作投入建設，不是到選舉才用政治口水與抹黑操作對立，蘇清泉要談客家政策，就先把縣府分工與預算看完整，也把自己六年立委為六堆做過什麼交代清楚，不要只會開空頭支票、用不實指控誤導六堆鄉親。

民眾黨主席黃國昌今晚到場站台，批民進黨長期執政下屏東地方政治，質疑綠能光電開發涉及政商利益糾葛。黃國昌說，他過去追查光電弊案從屏東開始，屏東不該任由光電開發破壞山海生態，地方政治需改變。

徐富癸表示，黃國昌又在操作熟悉抹黑與口水戰，這正是民眾黨一貫政治手法。政治人物應回到政策與公共議題理性討論，停止毫無根據政治口水，讓社會看見有建設性的監督。

選前最後黃金星期天，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（右四）今晚在竹田鄉辦「六堆客家團結大會」，向客家鄉親催票。記者劉星君／攝影