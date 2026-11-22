蘇清泉六堆造勢喊政黨輪替、承諾客家預算增至10億 綠批不懂縣政
選前最後黃金星期天，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今晚在竹田鄉辦「六堆客家團結大會」，向客家鄉親催票，猛攻民進黨長期執政，批縣府客家事務處一年預算僅約1億元，承諾當選後提高10億元，讓客家籍人士出任副縣長或秘書長。民進黨屏東縣黨部主委徐富癸反擊，蘇刻意忽略跨局處建設經費，質疑不懂縣政還是選舉抹黑。雙方隔空交鋒。
蘇清泉說，政黨輪替是民主政治常態，做不好就換人，他以美國期中選舉為例，呼籲選民用選票讓執政者反省。他更反駁民進黨「房子蓋一半，師傅不能換」說法，直言「房子蓋到要歪了，師傅要趕緊換」，強調國民黨、民進黨應相互尊重，沒有任何政黨能永遠執政。
蘇清泉批屏東縣府漠視客家鄉親權益，屏東客家人口約占全縣四分之一，客務處年度預算僅約1億元，縣府明年預算達560多億元，若加統籌分配款，財政資源可觀，當選後客家事務處預算「至少10億元起跳」，推動客家文化傳承、教育等，承諾兩名副縣長及秘書長中，至少一人由客家籍人士擔任。蘇清泉妻子蘇主榮助講，強調屏東值得更好、需要改變。
民進黨屏東縣黨部主委、立委徐富癸提三問反擊，客務處負責統籌政策，但六堆道路、治水、社福及長照經費分別編列於各局處，近日動工、總經費3.28億元的客家總圖書館便編列在文化處，不能僅以客家事務處預算評斷投入，「蘇清泉是完全不了解縣政，還是為選舉故意抹黑？」
徐富癸表示，現任副縣長黃國榮、副秘書長江國豐均為客家籍，質疑蘇清泉忽視縣府重用客家人才的事實。他強調，六堆客庄發展需中央與地方合作投入建設，不是到選舉才用政治口水與抹黑操作對立，蘇清泉要談客家政策，就先把縣府分工與預算看完整，也把自己六年立委為六堆做過什麼交代清楚，不要只會開空頭支票、用不實指控誤導六堆鄉親。
民眾黨主席黃國昌今晚到場站台，批民進黨長期執政下屏東地方政治，質疑綠能光電開發涉及政商利益糾葛。黃國昌說，他過去追查光電弊案從屏東開始，屏東不該任由光電開發破壞山海生態，地方政治需改變。
徐富癸表示，黃國昌又在操作熟悉抹黑與口水戰，這正是民眾黨一貫政治手法。政治人物應回到政策與公共議題理性討論，停止毫無根據政治口水，讓社會看見有建設性的監督。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。