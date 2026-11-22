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影／蔣萬安北市大車掃 重現貪食蛇車隊
選前倒數6天，台北市長蔣萬安今天晚上合體立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕以車隊橫掃台北市全區掃街拜票，熱情支持者以機車跟隨競選車隊，重現機車貪食蛇現象。
蔣萬安今天晚上以車隊掃街拜票，支持者騎機車跟隨，重現機車貪食蛇現象，車隊行經台北公館地區時，大批支持群眾在路旁搖旗吶喊高呼凍蒜，並與在水源市場前發送明信片的妻子石舫亘碰面，蔣萬安拿出老婆我愛妳的手板回應，並與衝上前的她擁抱，全場歡呼聲不斷。
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