選前倒數6天，台北市長蔣萬安今天晚上合體立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕以車隊橫掃台北市全區掃街拜票，熱情支持者以機車跟隨競選車隊，重現機車貪食蛇現象。

蔣萬安今天晚上以車隊掃街拜票，支持者騎機車跟隨，重現機車貪食蛇現象，車隊行經台北公館地區時，大批支持群眾在路旁搖旗吶喊高呼凍蒜，並與在水源市場前發送明信片的妻子石舫亘碰面，蔣萬安拿出老婆我愛妳的手板回應，並與衝上前的她擁抱，全場歡呼聲不斷。

選前倒數6天，蔣萬安（右）今天晚上以車隊掃街拜票，支持者騎機車跟隨，重現機車貪食蛇現象，車隊行經台北公館地區時，大批支持群眾在路旁搖旗吶喊高呼凍蒜，並與在水源市場前發送明信片的妻子石舫亘（左）碰面，蔣萬安拿出老婆我愛妳的手板回應，並與衝上前的她擁抱，全場歡呼聲不斷。記者許正宏／攝影

選前倒數6天，蔣萬安（右）今天晚上以車隊掃街拜票，支持者騎機車跟隨，重現機車貪食蛇現象，車隊行經台北公館地區時，大批支持群眾在路旁搖旗吶喊高呼凍蒜，並與在水源市場前發送明信片的妻子石舫亘（左）碰面，蔣萬安拿出老婆我愛妳的手板回應，並與衝上前的她擁抱，全場歡呼聲不斷。記者許正宏／攝影