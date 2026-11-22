選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，在立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕陪同下向民眾拜票，沿途許多支持者大力揮旗、喝采，高呼「當選」。

蔣萬安的夫人石舫亘則與支持者在顧公館水源市場前等候，並在蔣萬安經過時送上擁抱，蔣萬安也拿著「老婆我愛妳」的手板大方示愛。

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，沿途許多支持者大力揮旗、喝采，高呼「當選」。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安（右）今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，夫人石舫亘（左）與支持者在顧公館水源市場前等候，並在蔣萬安經過時送上擁抱。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，沿途許多支持者大力揮旗、喝采，高呼「當選」。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安（右）今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，夫人石舫亘（左）與支持者在顧公館水源市場前等候，並在蔣萬安經過時送上擁抱。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安（左）今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，在立法院長韓國瑜（右）與台中市長盧秀燕（左）陪同下向民眾拜票，沿途許多支持者大力揮旗、喝采，高呼「當選」。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安（右）今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，夫人石舫亘（左）一同站在人群中為他歡呼，蔣萬安則拿著「老婆我愛妳」的手板大方示愛。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，沿途許多支持者大力揮旗、喝采，高呼「當選」。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安（右）今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，賣力地向民眾拜票，沿途許多支持者高呼「當選」。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安（右）今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，夫人石舫亘（左）與支持者在顧公館水源市場前等候，並在蔣萬安經過時送上擁抱。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安（左）今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，在立法院長韓國瑜（右）與台中市長盧秀燕（左）陪同下向民眾拜票，沿途許多支持者大力揮旗、喝采，高呼「當選」。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安（左）今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，在立法院長韓國瑜（右）與台中市長盧秀燕（左）陪同下向民眾拜票，沿途許多支持者高呼「當選」，並上前與他擊掌。記者余承翰／攝影

選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安今晚舉行「光榮台北，團結向前」大車掃，沿途許多支持者大力揮旗、喝采，高呼「當選」。記者余承翰／攝影