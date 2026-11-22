選戰倒數，民進黨基隆市長候選人童子瑋今晚舉辦造勢活動，前總統蔡英文到場力挺高喊「支持蔡英文、支持童子瑋」，她認為童子瑋至今的表現是95分，他不僅年輕、有創意，也具備政策規畫、執行及整合能力，是基隆下一階段最需要的市長人選，盼鄉親11月28日投下1號童子瑋，讓基隆繼續進步。

蔡英文今天到基隆站台，吸引不少支持者追隨，她表示，很高興看到許多好久不見的朋友，也感謝基隆鄉親過去對她的支持，讓她有機會擔任8年總統，並與當時的基隆市長林右昌一起努力，為基隆帶來許多改變，包括推動國門廣場、港區再生及軍港西遷等建設。

蔡英文說，軍港西遷涉及國防部、交通部、港務公司及地方政府，協調工作相當繁複，但她與林右昌有共同想法，就是基隆要改變，不能只停留在想法，該做的事情就要想辦法完成。如今國門廣場完工、港邊空間打開，讓基隆人重新找回自己的港口，也讓城市有了不同面貌。

蔡英文表示，童子瑋是在這段期間擔任市議員，從議會角度參與城市公共事務，也見證建設從規畫、預算、施工到成為市民生活的一部分。2022年童子瑋當選議長後，還要協調不同黨派議員，面對七個行政區各自不同的需求，都是他累積治理經驗的重要過程。

她說，自己長期觀察童子瑋的表現，考量童子瑋未來還有很長的路要走，決定給95分「已經是最高分了」，她也說，雖然自己已經卸任總統，但這次選舉就是擔任童子瑋競選總部主任委員，童子瑋能否當選、能否高票當選，都與她有很大關係。

蔡英文也說，童子瑋連40歲都不到，卻已經有9年議員資歷，基隆需要一位年輕市長，帶領城市走向下一階段的改變，讓基隆走向世界，也讓世界走進基隆。

蔡英文指出，童子瑋以「生活市長」為理念，尤其基隆有超過10萬名通勤族，每天往返基隆與雙北，不僅要排隊等車，也得面對塞車問題，童子瑋提出由市政府租用遊覽車，在尖峰時段增加直達班次，並從基隆空車出發，確保基隆人都能上車，另外也爭取路線，提供安樂區通勤族更多選擇。

蔡英文表示，童子瑋也針對不同行政區提出規畫，包括暖暖區青年生活聚落，結合社會住宅、創業基地及托育空間；中正區則希望透過舊漁業大樓空間再造，引進影視音產業，讓港口周邊不只是觀光景點，也能創造新的工作機會。

蔡英文認為，基隆長期面臨年輕人到外地求學、工作，想回家鄉卻缺乏適合工作機會的問題，年輕人不應為了回家就必須放棄理想，也不應為了實現理想只能離開家鄉，這是基隆未來必須認真面對的課題。

蔡英文也以今年基隆400年舉辦的「基隆400年同樂會」為例，肯定童子瑋的執行能力，一場活動從規畫、邀請表演團體、場地協調到現場執行，都需要團隊分工及領導整合能力，從這場活動可以看出童子瑋不只有創意，也有執行力，能整合中央、地方不同單位，讓活動順利完成。

蔡英文說，童子瑋提出許多政策，希望讓不同世代的市民，從小到大、從年輕到老，都能在基隆感受到安心與快樂。過去基隆鄉親給予她及林右昌支持，讓兩人有機會為基隆做事，也希望鄉親給童子瑋機會，將多年來對基隆的投入與感情，轉化為照顧整座城市的力量。