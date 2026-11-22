民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭幫國民黨縣長候選人吳宗憲站台，大談支持吳宗憲3個理由，無論比個人條件、政黨層面或國家層面，對手林國漳的學歷經與表現都比不上；他更當場高舉掛有GPS定位手環的手，問大家「看著這隻手，支持柯文哲的人會投給民進黨嗎？」

國民黨與民眾黨主席今天都到場幫吳宗憲站台，展現藍白合氣勢，柯文哲向群眾說明，支持吳宗憲的3個理由：

第一，比個人條件，吳宗憲當過檢察官牛金年，當過新北市法制局長及不分區立委，擁有司法行政立法等資歷完整，對手林國漳除了當過律師公會理事長與賴清德個人關係，他唯一優點就是「選對邊」，看陳歐珀的下場就知道站錯邊很慘，林國漳學經歷與過去表現都比不上吳宗憲。

第二，政黨層面來講，這次重點不是藍白合，重要是台灣能否建立政治分工合作的機制，藍白宜蘭民調吳宗憲領先陳琬惠，民眾黨就是輔選力挺吳宗憲，就政黨層面來說建立制度與文化是可以合作的。

第三，針對國家層面，今年選舉如果賴清德這樣胡搞瞎搞還可以贏，天啊很難想像天翻地覆，立法院通過的法律還可以不副署不公布不執行，念過法律的人都知道，可以這樣幹嗎？爽就通過，不爽就不副署、不執行，這是選民選總統？根本是皇帝！整個政府制度出了大問題。

柯文哲說，有一天有人在問小草會投票給誰？他把掛著24小時GPS定位的手拿出來問大家「看著這隻手，支持柯文哲的人，會投給民進黨嗎？」台下的支持者大喊「不會」。

他強調，不管從個人的層面、政黨的層面、國家的層面，「想來想去，宜蘭縣長還是要給吳宗憲當比較好」。現場爆出掌聲與歡呼。