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影／李四川板橋造勢 燕子、禿子、探子再合體力挺
九合一大選將在周六登場，藍綠雙方陸戰進入肉搏階段。選前最後一個周日被視為「超級星期天」，國民黨輔選天王「三子」台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及立法院長韓國瑜，在選戰最後關頭部署雙北，今天在板橋幫李四川造勢。
國民黨新北市長候選人李四川與侯友宜密集同台造勢，李四川馬不停蹄，傍晚及晚間依序在新莊、板橋舉辦大團結活動，今天晚上在板橋江翠國小舉行造勢大會，國民黨輔選天王「三子」台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及立法院長韓國瑜出席同台輔選，搶攻新北兩個人口最多的行政區。
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