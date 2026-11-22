九合一大選將在周六登場，藍綠雙方陸戰進入肉搏階段。選前最後一個周日被視為「超級星期天」，國民黨輔選天王「三子」台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及立法院長韓國瑜，在選戰最後關頭部署雙北，今天在板橋幫李四川造勢。

國民黨新北市長候選人李四川與侯友宜密集同台造勢，李四川馬不停蹄，傍晚及晚間依序在新莊、板橋舉辦大團結活動，今天晚上在板橋江翠國小舉行造勢大會，國民黨輔選天王「三子」台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及立法院長韓國瑜出席同台輔選，搶攻新北兩個人口最多的行政區。

李四川晚間在板橋舉辦大團結活動，許多支持者出席相挺。記者邱德祥／攝影

國民黨新北市長候選人李四川晚間在板橋舉辦大團結活動，國民黨輔選天王「三子」台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及立法院長韓國瑜同時大進場。記者邱德祥／攝影