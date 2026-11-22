國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋江翠國小舉辦大團結晚會，新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕到場站台。李四川致詞時反擊外界批評他「一事無成」，細數過去在高雄、台北推動的工程及建設，強調許多公共工程平時不容易被看見，卻攸關市民生活安全。他也再度提及新北大巨蛋，表示希望在8年內完成，並呼籲支持者在選前最後階段積極催票。

李四川致詞時提到，近日看到有人批評他過去任職期間「一事無成」，讓他相當不以為然。他反問，過去在高雄推動工程、在台北市促成輝達進駐，以及改善交通安全等工作，難道都算一事無成？

李四川表示，許多工程建設不像選舉看板一樣顯眼，卻與市民生活息息相關。他以板橋光復橋一帶的防洪設施為例，指出相關工程是為避免大水來襲時，洪水經由橋梁周邊灌入市區，因為工程完成後沒有發生災情，民眾反而不容易察覺其重要性。

李四川說，自己所做的公共工程，可能讓市民使用10年、20年，甚至50年。他也以此反問，市民究竟希望看到能長期使用的建設，還是選舉期間大量設置的看板，強調自己更重視實際做事的成果。

談到選舉文化，李四川表示，每個願意為國家服務的人，都應該有公平參與的機會。他並引用「一個國家的敗壞，不是壞人太多，是好人太沉默」，呼籲支持者不要沉默，要透過選票讓國家走在正確道路上。

李四川也向現場年輕人喊話，希望透過自己的經歷，讓年輕世代相信，只要肯努力、認真做事，未來同樣有機會為社會服務，成為推動國家進步的力量。

此外，李四川再度談到新北大巨蛋議題，表示自己已關注相關規畫一段時間，若未來順利當選，盡全力能在8年內完工，回應地方對大型場館的期待。李四川最後呼籲支持者，11月28日務必出門投票，也要在最後幾天積極向親友拉票、催票，爭取更多市民支持。

國民黨新北市長候選人李四川（右）今出席「板橋大團結晚會」。記者張策／攝影