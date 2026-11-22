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蔣萬安車掃、石舫亘陸戰 兩人巧遇相擁
九合一選戰進入最後倒數階段，台北市長蔣萬安的妻子石舫亘，晚上在水源市場羅斯福路側人行道上發放「光榮台北」明信片 ，為蔣萬安衝刺陸戰催出選票。而蔣萬安則在台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜的陪同由南京東路三段競選總部出發進行大車掃。
蔣萬安車掃車隊行經公館水源市廣場時，石舫亘站上台北安可肥皂箱賣力的揮手高呼「蔣萬安凍蒜」，而蔣萬安手持「老婆我愛妳」的手舉牌向妻子表達愛意；石舫亘跳下肥皂箱跑到車邊和蔣萬安相擁在一起，彼此加油打氣。
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