九合一選戰進入最後倒數階段，台北市長蔣萬安的妻子石舫亘，晚上在水源市場羅斯福路側人行道上發放「光榮台北」明信片 ，為蔣萬安衝刺陸戰催出選票。而蔣萬安則在台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜的陪同由南京東路三段競選總部出發進行大車掃。

蔣萬安車掃車隊行經公館水源市廣場時，石舫亘站上台北安可肥皂箱賣力的揮手高呼「蔣萬安凍蒜」，而蔣萬安手持「老婆我愛妳」的手舉牌向妻子表達愛意；石舫亘跳下肥皂箱跑到車邊和蔣萬安相擁在一起，彼此加油打氣。

台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（右二），晚上在水源市場羅斯福路側人行道上發放「光榮台北」明信片，黨籍台北市議員候選人鍾小平（右三起）、吳志剛、郭昭巖、張延廷、一同為蔣萬安衝刺陸戰催出選票。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安的妻子石舫亘，晚上在水源市場羅斯福路側人行道上發放「光榮台北」明信片。蔣萬安掃街車隊抵達時，石舫亘站上台北安可肥皂箱賣力的揮手高呼「蔣萬安凍蒜」。

九合一選戰進入最後倒數階段，台北市長蔣萬安的妻子石舫亘，晚上在水源市場羅斯福路側人行道上發放「光榮台北」明信片 ，為蔣萬安衝刺陸戰催出選票。記者黃義書／攝影