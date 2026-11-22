選前超級星期天，新北藍綠兩軍卯足全勁衝刺。國民黨候選人李四川白天安排車掃，傍晚與北市長蔣萬安在新莊「萬川連線」相互拉抬，晚間固守最大票倉板橋，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及侯友宜三子合體助攻。

板橋是新北最大票倉，是藍綠必爭之地，選戰最後階段，李四川將投入更多時間在板橋。今晚藍軍在板橋辦造勢，禿子、燕子、漢子陪李四川大進場。

盧秀燕助講時稱呼李四川為小川哥，她說，李四川長期投入公共工程，造橋、鋪路成果斐然，他當新北市長能繼續發揮工程強項，大力建設新北。

盧話鋒一轉談到，今年國家超收1兆稅收，立院通過全民普發2萬元，民進黨持反對意見，綠營去年說，普發1萬國家會倒，今年反對理由是普發2萬元違憲，「民進黨只會胡說八道，中央部會亂花錢，採購礦泉水竟然出現一瓶120元」，與其讓政府亂花，不如普發百姓每人2萬元，AI紅利就該和全民共享，況且這些都是人民繳的稅，盧呼籲「要讓民進黨會怕，就要出來投票，2萬才能如願發出來。」

盧也為李四川抱屈說，民進黨人士嫌李四川年紀大、太老，其實李四川和賴清德總統差不多年紀，但在她眼中，李四川比賴總統更挺拔。

韓國瑜稱讚，李四川是全台公務員最閃亮的一張名片，李當年在高雄岡山讀高職期間，他家貧沒有午餐吃，只能裝作不餓，「連續看火車看了3年，躲過沒有午餐吃的窘境」。

韓國瑜分享在高雄市府共事1年半期間，他眼中的李四川。韓說，李四川在高雄期間修好600條馬路，揮別高雄的本土登革熱威脅，原因就是落實下水道清淤，他說，深入下水道發現淤泥中有腳踏車、沙發等，影響水路，難怪早年高雄會淹大水。

「各位要思考，我們要什麼要的父母官？」韓國瑜說，李四川投入選戰不久就遭到抹黑，正派公務員被打成黑道，選舉需要這麼黑暗嗎？他希望大家疼惜李四川，李會懷抱感恩的心，將一生精華全投入，讓新北發光發熱。

板橋是新北最大票倉，是藍綠必爭之地，選戰最後階段，李四川將投入更多時間在板橋。今晚藍軍在板橋辦造勢，禿子、燕子、漢子為李四川助攻。記者張策／攝影

板橋是新北最大票倉，是藍綠必爭之地，選戰最後階段，李四川將投入更多時間在板橋。今晚藍軍在板橋辦造勢，禿子、燕子、漢子為李四川助攻。記者張策／攝影

板橋是新北最大票倉，是藍綠必爭之地，選戰最後階段，李四川將投入更多時間在板橋。今晚藍軍在板橋辦造勢，禿子、燕子、漢子為李四川助攻。記者張策／攝影