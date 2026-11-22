基隆市長候選人童子瑋今在造勢晚會，號召選民跨越世代、跨越族群、跨越黨派，跨越四百年的風浪，一起寫下基隆新的歷史。讓基隆四百年，成為基隆再次進步啟航的第一年。

童子瑋今晚七時在基隆國門廣場造勢，在前基隆市長林右昌、台北市長候選人沈伯洋助講後，上台對著現場群眾和觀看直播的民眾，闡述從政理念和描繪施政願景。前總統蔡英文、賴總統接著也將站台助講，拉抬選情。

童子瑋說，感謝在場和看直播的海個人，他的的心裡充滿感謝。大家有著不同的成長背景，來自不同的職業，甚至有些人，其實有著不同的政治立場，但我們有一個共同的名字：我們都是基隆人。

童子瑋表示，基隆港是台灣最重要的國際門戶，委託行、商店街、餐廳和咖啡館，一起見證港都的繁華。如今世界的產業與貿易不斷變化，基隆迎來了嶄新的挑戰，許多年輕人前往外地尋找機會。

童子瑋說，踏上了政治這條路，從市議員到議長，他走遍七個行政區，握過無數雙辛苦工作的手。越是了解基隆，就越明白，有一個願意照顧市民生活的市長，是許多市民的期待。他要向各位好朋友報告：童子瑋準備好了。他願意和所有基隆人一起「童行」，跨越眼前的難關，迎接下一個四百年。

在細數生、托、養、學政策，讓交通更進步，城市更進步的政見後，童子瑋說，基隆這座城市的未來，牽動城市每一個人的生活。未來的市府要敞開大門，尊重專業，傾聽不同意見，與各個黨派的民意代表溝通合作，中央和地方，更要攜手同行。

童子瑋指出，今天站在歷史與未來交會的時間點，基隆四百年很可能，會是改變基隆未來命運的一年。四百年前，基隆人在這座港灣相遇。四百年後，相信基隆人會把不同的力量再次凝聚起來。

童子瑋號召市民跨越隔閡，讓城市重新前進；跨越困難，讓年輕人看見希望；跨越世代，把更好的基隆交給下一代。他希望有一天，離鄉工作的孩子能驕傲地說「我要回去基隆」，他希望孩子長大以後，可以挺起胸膛說，「我的未來就在基隆」。

基隆市長選舉11月28日投票，童子瑋邀請大家跟他一起「童行」，為城市的未來做出選擇。給童子瑋一個機會，讓他和大家並肩努力。四百年前，世界循海而來，改變了基隆的歷史。四百年後，基隆人可以靠自己的雙手，改變基隆的命運。

基隆市長候選人童子瑋今晚在國門廣場舉辦「基隆童行」造勢晚會，吸引大批支持者入場相挺。記者曾原信／攝影