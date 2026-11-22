國民黨新北市長候選人李四川今晚在板橋江翠國小舉辦大團結晚會，新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕到場站台。侯友宜致詞時罕見感性談及即將卸任的心情，回顧多年來在新北市的打拚，坦言對這片土地有深厚感情，雖然不捨，但「時間到就是到」。他也說，希望找到一個能延續建設、比自己更了解新北的人接棒，否則將來回頭看見城市變了樣，心中會留下許多遺憾。

侯友宜今晚登台致詞時，首先感謝支持者在寒冷天氣中到場，並回顧自己第一次參選新北市長時的初衷。他表示，當初就希望選舉不要互相謾罵、不要政治口水，更不要製造仇恨與對立，而是踏實做事、做出成果，讓市民看見新北市的改變。

談到即將結束市長任期，侯友宜語帶感性地表示，這些年來新北市有很大的發展，許多地方也逐漸改變，感謝市民給他機會，讓他能為新北貢獻、推動建設。如今即將離開，心中有許多不捨，但他也明白，「時間到就是到」，每件事情都應該有始有終。

侯友宜接著說，正因為任期即將結束，他一直希望找到一個能繼續做事、延續市政建設的人接棒，讓新北市持續向前。他也坦言，如果未來離開後再回頭看，發現新北市變了樣，自己心中將會留下許多遺憾，因此更希望能將市政交給值得信任、能夠繼續打拚的人。

侯友宜表示，李四川是認真做事的人，為人老實、正派，也願意為地方付出，希望支持者能夠支持李四川，讓新北市過去累積的建設成果繼續延續。他強調，市政不能因為首長更替就停下腳步，期待李四川接棒後，繼續推動地方發展。

侯友宜也提到，選前最後一個黃金周末，韓國瑜、盧秀燕都到場支持，呼籲支持者在最後幾天積極拉票、催票，並於11月28日出門投票，讓板橋持續發展、新北變得更好。