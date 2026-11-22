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影／蔣萬安舉牌「老婆我愛你」、石舫亘衝上前擁抱放閃 群眾暴衝警急擋人牆
台北市長蔣萬安今天晚間6時30分展開車掃，同時太太石舫亘則在晚間7時於公館水源市場發送明信片，約莫8時22分時，兩人在水源市場前碰面，蔣萬安拿出「老婆我愛你」手舉牌時，石舫亘衝上前擁抱，上演浪漫劇情，但放閃同時，支持者們也跟著石舫亘往前衝，也導致警方得管制人潮，避免人群衝出車道。
約莫8時22分，車隊準備經過水源市場時，石舫亘換到靠近車道邊的十字路口，並站在預先準備的小看台上揮手，等候蔣萬安車隊到場，現場民眾群聚大聲齊喊「蔣萬安凍蒜」。
看著穿著紅色風衣的蔣萬安緩緩靠近石舫亘的看台時，蔣萬安拿起準備已久的「老婆我愛你」看板。隨後，石舫亘突然衝到蔣萬安的車隊與蔣萬安擁抱。
然而，兩人放閃的同時支持者們也跟著尖叫往前衝，雖然車道由警方交管，但群眾也跟著石一同向前，導致警察需要抑制人潮，避免跑到沒有交管的車道上。
蔣萬安也刻意停在銘傳國小行人天橋下和支持者們打招呼，並且喊話支持者要出門投票。
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