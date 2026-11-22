年底選戰倒數6天，台北市長蔣萬安選前「超級星期天」，由立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕陪車掃，一連掃七個行政區。沿路民眾無比熱情，有開車民眾打開天窗、搖下窗子跟蔣萬安打招呼、比「五告讚」；還有支持者騎著自行車、機車，跟著蔣萬安一同車掃表達支持。

今晚的車掃，儘管天氣有點冷，不過蔣萬安的車掃隊伍熱滾滾，尤其行經公館商圈，不過沿途支持者凍蒜聲不斷，經過水源市場前時，不僅公館擠爆人潮，水源市場旁天橋也站滿人，蔣萬安太太石舫亘正在發明信片，蔣萬安車隊經過時，蔣萬安秀出「老婆，我愛你！」海報，石舫亘還走出人群，與蔣萬安來個愛的擁抱，現場歡呼聲不斷。

還有車掃隊伍經過信義計畫區，現場氣氛也相當嗨，許多信義空橋的民眾，不斷跟蔣萬安比五表達支持；還有等紅綠燈，車隊短暫停下來時，許多支持者更跑到車隊旁邊，搶著跟蔣萬安握手，也不斷跟蔣萬安擊掌。

今天晚間的車掃，競總也全程直播，車掃到一半時，直播人數已經破五千人，還有許多看直播民眾不斷許願，希望蔣萬安到內湖、大直、大同、中山區車掃，甚至還有民眾敲碗到台南，留言區「五號蔣萬安」刷一排。

韓國瑜、盧秀燕今晚也陪蔣萬安車掃到復興南路，韓盧蔣合體，三人不斷揮手、比愛心，現場支持者也給予滿滿情緒價值，不斷尖叫歡呼，大家都相當熱情。等紅路燈的時候，支持者也高呼五號蔣萬安五告讚。

不過蔣萬安車隊經過師大路時，也有支持沈伯洋的支持者對著蔣萬安高喊「我的市長沈伯洋」，不過絲毫不影響蔣萬安支持者的熱情。

蔣萬安「光榮台北，團結向前」大車掃晚上進行，蔣萬安（右）手拿愛妻宣言大方示愛。記者余承翰／攝影

選戰倒數，台北市長蔣萬安（左起）、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜一同大車掃，沿途支持者大力揮旗、喝采。記者余承翰／攝影