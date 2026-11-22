民進黨台北市長候選人沈伯洋今策劃「城市行動展」，更邀請副總統蕭美琴到場助講，蕭也分享自己變裝化身小水滴領飄帶的故事，並強調現在很多社會很公民用各種不同的創意展現對這個城市進步的盼望跟願景，而沈對政策的深度、廣度，對複合式問題的結構分析與拆解讓她很感動，期盼沈能雕塑出想要看到的城市。

蕭美琴提到，日前關注深圳APEC高峰會議，因為議題嚴肅也讓他的心情有點悶，結果滑動社群發現某捷運站要限量發放飄帶，於是她與維安團隊變裝出發，體會小水滴排隊領飄帶是什麼樣子，結果當天限量發放40條，她是第46位，領飄帶更需要具備沈伯洋船員證、跟貓的合照，她一邊排聽著周圍人分享關於沈的話題，感受很特別。

蕭美琴說，後來雖然沒排到，當大家鳥獸散時，她還是沒有放棄，戴著口罩跟帽子，默默的在旁邊，看大家都走光了，跑去跟那些發飄帶的那些女生說「謝謝你們支持沈伯洋，謝謝你們做飄帶」，就被認出來但，「還是沒有給我飄帶」，不過獲贈沈的「勇氣的讚歌」小貼紙一枚。

蕭美琴說，最好的行銷就是感動人的故事，「那各位小水滴們，其實你們都是這個城市最感動人的故事，你們就是良善的力量，就是台灣在世界上最美好的力量。」沈伯洋非常的強，又有專業內涵，但最難能可貴、感動的是，激發出社會很多公民的創意，用各種不同的方式在展現對這個城市進步的盼望跟願景，是全球獨一無二。

蕭美琴指出，他要特別謝謝沈伯洋在這一次的選戰當中，不只是為了這座城市，把他的能量帶到台灣其他城市，政治冷感是民主最大的殺手，很擔心政策的內涵和討論會不受重視，而沈伯洋對政策的深度、廣度，對複合式問題的結構分析與拆解，都讓她非常感動，她強調洋流是溫暖、專業且正向，並以太魯閣立霧溪形容水的力量，霧溪靜靜、溫柔而堅韌的流淌著，卻雕塑出最漂亮的峽谷，也期待匯聚洋流的力量，雕塑出想要看到的城市。