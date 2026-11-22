民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚到基隆替民進黨基隆市長候選人童子瑋站台，談到未來北北基桃跨縣市合作時指出，他與童子瑋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰已經成立LINE群組，平時可以即時聯繫、反映不同地方民眾需求，希望透過跨縣市整合，讓交通、產業及城市發展不再各自為政。

沈伯洋今以基隆女婿到基隆為童子瑋站台，他說，每次來基隆都感受到熱情，也經常與童子瑋討論如何讓台北、基隆一起變得更好，基隆與台北往返通勤人口超過10萬人，過去自己也常在大武崙搭車通勤，不少客運路線從新北發車，經過基隆時往往已經客滿，從台北返回基隆的班次也有同樣的問題。

沈伯洋說，未來交通問題將由童子瑋負責基隆往台北方向，他則負責台北返回基隆的交通，並與客運業者討論最適合民眾的方案，且台北擁有AI及數據資源，可以透過更理想的方式改善交通。

他也提到日前直播有護理師來陳情夜晚通勤議題，夜間交通需求不只有護理師，還包括各行各業的工作者，居住地可能分布在台北、基隆及新北，因此交通規畫必須以整個生活圈為單位，不能只考量單一城市。

沈伯洋也說，北北基桃目前由同一政黨執政，但各縣市之間合作相當割裂，城市交流也多停留在各自交換信物與小吃，城市合作不應只是表面交流，而應從整體生活圈出發，做好產業定位與區域分工，才能真正帶動共同發展。

他說，北北基桃四個城市人口、工作及產業早已緊密連結，城市交流應思考未來10年、20年的產業定位與分工，避免做重複的工作，讓區域合作真正帶動整體發展。

沈伯洋說，台北市預算規模遠高於基隆一個0，公共預算應該花在刀口上，光是台北市那個「洋傘」就可以做很多事情了，這些預算是怎麼被浪費的，應讓民眾在交通、城市發展、生活品質、藝文活動、長者照顧、育兒及教育等方面都能實際感受到，預算只是地方政府提出建設計畫，更重要的是民眾能否真正享受到建設帶來的效益，這需要跨城市合作及制度整合。

沈伯洋也以四人已成立LINE群組說，強調未來蘇巧慧、童子瑋、黃世杰與他可以即時交換意見，快速反映不同地方的民意，四人討論事情的速度比外界想像得快。

沈伯洋也以洋流現象來說，基隆不只是洋流的一部分，更是照亮全台的燈塔，應成為照亮全台灣的力量，他也引用泰戈爾詩句勉勵支持者，不要因為看不到太陽而哭泣，否則會錯過夜晚的星星，強調每個人都是一顆星星，即使力量微小，只要匯聚起來就能照亮城市，呼籲支持者11月28日出門投票。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚到基隆替民進黨基隆市長候選人童子瑋站台。記者曾原信／攝影