選舉進入黃金周，民進黨台中市長候選人今晚說，她會在黃金周全力衝刺，而且會有縣市長接力陪他衝。像是上周有基隆市前市長長林右昌陪同車掃，明天還有屏東縣長周春米，以及接下來的台南市長黃偉哲、曾任屏東縣長的總統府秘書長潘孟安和高雄市長陳其邁等都會來。

何欣純說，她未來要做「市民的市長」，因為先有市民、才有市長，先有市民、才有這座城市。她也將向這些有治理城市經驗的縣市長學習經驗。

何欣純今下午在西屯及南屯車掃，當車隊抵達終點南屯保安宮時，已有許多支持者等候簽名，工作人員預估全部簽完大概要超過一個半小時以上。何欣純看到滿滿人潮，感動笑說，一定簽完才能回報「小欣（心）肝」的熱情。

何欣純說，非常感謝民眾熱情相挺，從沿途揮手到終點等候，真的讓她非常感動，大家一次又一次用行動支持，讓她更堅定承擔市長責任的決心，一定不會辜負鄉親的期望。