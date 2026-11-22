蔡英文前總統今晚到桃園，參加民進黨桃園市長候選人黃世杰「團杰」造勢晚會，除了肯定黃世杰過去在地方、中央行政部門和立委任內的表現，也喊出民進黨北北基桃市長候選人強強聯手全當選，一起發展，支持者都出來投票改變命運翻轉歷史。

蔡英文表示，她知道民進黨桃園市長的選戰起步比較晚，很多人也覺得桃園是艱困的選區，要贏就要更加的努力，但是她要跟大家說，桃園人是不怕困難的，越是困難的地方，只要堅持信念一步一腳印，把理念說清楚，就能更團結，爭取更多的支持，她感覺風向已經變了，桃園的曙光已經出來了，市民希望改變家鄉的心意，已經匯聚成一股誰也擋不住的力量。

蔡英文稱讚黃世杰的表現比她還厲害，因為都是台大法律系畢業，黃世杰建中、台大法律系第一名畢業，律師高考榜首，而且是美國哥倫比亞大學的法學碩士，連沈伯洋都公開稱讚黃世杰的腦容量是他的十倍。

蔡英文指出，選舉的這段時間，黃世杰走遍桃園市13個行政區，上山下海從市區走到偏鄉，跑行程跑到嗓子都啞了，瘦了10公斤，這表示他真的非常認真非常努力選舉，變成拚命三郎。黃世杰是桃園新屋客家子弟，在桃園出生長大，也在桃園成家立業，對有些人來說，桃園或許只是生涯的其中的一站，但對黃世杰來說，桃園就是他一生的全部。黃世杰不是一個空談口號的人，他的執行力早就經過最嚴格的檢驗，包括在市府工作，花兩年的時間重新整理超過1000項法規，讓市府的運作可以更加的順暢。

蔡英文也稱讚黃世杰在桃園推動航空城計畫，親自下鄉開說明會，從徵收條件、拆遷戶搬家每一件事都認真傾聽，努力協調，這就是真正解決問題的能力。他擔任立委時在立法院扛起司法跟法制委員會召委的重擔，三讀通過的法案超過300件；還有為桃園爭取中央資源，黃世傑也沒手軟，都可以看到他努力的身影，當家鄉有需要他投入選舉的時候，他說「責無旁貸」，就毅然辭掉法務部次長的職務，回來扛起桃園的未來。

蔡英文指出，三年前，台積電本來有意願進駐龍潭科學園區，市府應該做的是主動溝通居中協調，但是現在的市府卻態度消極，眼睜睜看到台積電轉往其他的地方，這一來一往，桃園的產業發展就落後了好幾年。黃世杰有推動航空城的經驗，會用最積極的態度，協調溝通，解決問題，讓企業能順利的在桃園投資，讓勞工可以得到保障，桃園有國門新都的優勢，需要一位有想法、有衝勁，也有執行能力的市長來解決這些問題，改變桃園不能再等下一個四年。

蔡英文喊出讓民進黨北北基桃4位市長候選強強聯手，「洋流匯聚，杰伴同行」，讓這四位優秀的候選人一起當選，黃世杰當選讓桃園脫開換骨，北北基桃一起發展，大家要堅定信心。