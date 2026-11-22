近日暗網流傳疑似民進黨高雄市長候選人賴瑞隆聲音的錄音檔，事後有人將音檔上傳YouTube，賴瑞隆競選團隊今天已經報警，競總表示，深偽、變造音檔散佈，試圖影響選舉結果的情形不斷發生，選舉已經到了最後階段，仍有這種惡質、骯髒的行為，並有特定人士協助散播，建請檢警嚴加查辦，嚴正譴責造假行為。

目前網路流傳音檔共2段，一段為2分鐘，一段約4分鐘，包含評價賴清德總統、前監察院長陳菊、前行政院長蘇貞昌等，但內容經過多次剪輯，剪輯內容上下文脈絡分離，且無法得知錄音日期及音檔對話人士為何。

賴瑞隆競選總部今（22）日表示，這類深偽、變造音檔散佈，試圖影響選舉結果的情形不斷發生，選舉已經到了最後階段，仍有這種惡質、骯髒的行為，並有特定人士協助散播，已針對內容向警方報案，建請檢警嚴加查辦，嚴正譴責造假行為。

競總說，上月30日新北市調處才查出有人張貼沈伯洋不實深偽影音，遭依違反公職人員選舉罷免法案件，提起公訴並具體求刑1年，如今又在社群上傳出賴瑞隆的偽造錄音，顯示選舉時刻逼近，各式不實訊息以不同方式在外流傳，試圖影響投票結果，呼籲民眾勿轉船，選舉倒數階段，不容許任何勢力惡意操作影響民主選風。

高雄市刑大表示，已接獲賴瑞隆團隊報案，全案依規定受理並由高雄地檢署檢察官指揮偵辦。