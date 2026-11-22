桃園市長選戰進入最後衝刺，民進黨候選人黃世杰今晚在桃園區舉辦「北桃園大團杰」造勢晚會，賴清德總統壓軸站台，細數黃世杰地方、中央歷練，強調黃世杰「就在桃園長大，而且他就住在桃園，看得到他、也找得到他」，是最理想的桃園市長候選人，並喊話桃園正面臨產業轉型、交通及生活設施壓力，要透過選票找出桃園新動力。

黃世杰今晚在桃園區朝陽森林公園舉辦「北桃園大團杰」造勢晚會，邀請賴總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、勞動部長洪申翰等人站台。賴總統登台前，還先和黃世杰、蔡英文大玩自拍，掀起支持者熱情歡呼。

賴總統表示，桃園從農業大縣、工業大城走到如今成為科技重鎮，也是台灣國門、通往世界的門戶，對台灣越來越重要；桃園更是台灣民主聖地，1977年中壢事件中，桃園市民勇敢守護選票，支持當時年輕的許信良，這股民主洪流至今仍深深影響台灣。

賴總統說，現在桃園面臨人工智慧帶來的產業轉型壓力，人口增加也帶來交通、教育及生活設施需求，這場選舉的重要意義，就是透過選票找出桃園新動力，讓桃園順利升級轉型，未來不僅產業要好、經濟要進步，更要讓年輕人在桃園找得到工作、孩子得到照顧，長輩也能方便取得醫療服務。

賴總統表示，黃世杰47歲，年輕、在地且具專業能力，是在新屋長大的客家子弟，「而且他就住在桃園，看得到他、也找得到他」，過去曾在桃園市府服務，也擔任立委、法務部政務次長，具有中央與地方、行政與立法完整歷練，若當選就能立即投入市政，「讓市政不再空轉，讓桃園不再停頓，大步向前。」

賴總統提到，黃世杰身為父親，親身經歷托育抽籤困難，因此提出整合嬰幼兒資源、增加公共托育中心及公立幼兒園等政策；交通方面，則將持續整合捷運、鐵路及公路資源，配合中央推動鐵路地下化、捷運路網及國道1號甲線等重大建設，改善市民通勤、就學及就業環境。

賴總統指出，產業方面，黃世杰將推動龍潭科學園區三期，導入人工智慧協助傳統中小企業數位、淨零轉型，並打造無人機產業測試中心；醫療方面，桃園醫療資源相對不足，因此黃世杰也主張爭取桃園第2座醫學中心，補強醫療量能。

賴總統強調，中央會持續支持桃園重大建設，明年度中央給桃園的經費將進一步增加，「桃園好，台灣就會好」，但有經費、有建設，仍需要好的市長推動；1977年中壢事件時的桃園人勇敢尋求轉變，如今台灣民主已走到迎接新世代的階段，呼籲選民讓黃世杰接棒，並支持民進黨提名的議員候選人。

民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚在桃園區朝陽森林公園舉辦「北桃園大團杰」造勢晚會，現場湧入支持者，賴清德總統登台為黃世杰催票。記者朱冠諭／攝影