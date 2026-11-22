台北市長選舉激戰，今天適逢黃金周末，晚間台北市長蔣萬安展開車掃的同時，太太石舫亘晚間7時也到公館水源市場發送明信片，熱情支持者更手舉「挺台北 挺萬安」標語，向人車潮方向拉票；石舫亘也展現親和力，替蔣萬安拉票也喊國民黨新北市長候選人李四川「川伯也要幫忙下。」

在傍晚6時21分，排隊人潮從羅斯福路四段90巷排到108巷，不少支持者提早在傍晚5時多來排隊。家住文山區的大姐表示，因為有追蹤Line訊息，所以一看到石舫亘要來就趕快跑來，自己老家在高雄岡山區，一定要前來支持；她也手拿旗幟及標語，向路過的人車潮拉票。

另一位20多歲的首投族男大生，他說，自己家住附近，平時很少參加政治活動，但是覺得要出來力挺實在做事，而不是空口說白話、天馬行空的政治人物，這次是看到社群媒體、臉書知道有拍照拿明信片，所以想站出來替蔣萬安加油。

石舫亘到場後立刻展現親和力，逐一和排隊的民眾問候，更是一路感謝並拜託大家一定要幫忙蔣萬安，同時也幫國民黨新北市長候選人李四川「川伯也要幫忙下。」支持者中，更有不少追石舫亘掃街拜票四趟的大姐，讓石大喊感動。

與此同時，蔣萬安與立法院長韓國瑜、台中市長兼競選總部主委盧秀燕展開「光榮台北，團結向前」大車掃，預計不久將經過石舫亘拜票的地點，據了解會有巧遇的環節。