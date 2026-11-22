民進黨台北市長候選人沈伯洋黃金周末舉辦「城市行動展」，號稱吸引10萬支持者參與，沈也在晚間6時到競總前與支持者致意，他表示一直認為市民才是城市主角，因此決定有別於過往大造勢舞台、助講或車掃，用這樣方式讓市民參與，更希望透過活動，讓台北市民感覺到城市可以那麼的有活力，喊話台灣民主要進入下一個世代，也呼籲11月28日出來投票，成為最耀眼的一顆星星。

沈伯洋說，他參選到投票大概有199天，說長不長、說短不短，但一直都希望走正面的選舉討論政策，也希望讓大家能夠有參與感，這都是他一路走來想要達到的目的，用這樣方式打選戰，未必在一開始就一定會取得巨大成功，但他認為一路走過來，已經越來越多人認同這樣的方式。

沈伯洋引用泰戈爾的詩集所寫，「如果你因錯過太陽而流淚，那麼你也要錯過群星了」洋流走到現在帶動的是台灣民主的程序，一直朝著某一個方向前進，更也曾說過，「星星不會害怕自己看起來像螢火蟲。」在下個禮拜六站出來投票，就已經成為最耀眼的一顆星星，在閃耀的同時，就為了這一條康莊大道照明了一條道路、洋流的走向、城市的未來，也預示了這一個國家的未來。

沈伯洋說，三十年以來台灣的民主化，應要進入下一個世代，要讓市民覺得自己才是這一個城市的主角，不然還是會流於政治人物用口號，告訴大家應該要做什麼，但這個可能都會有過度簡化的問題，他喊話若有機會進入市政府，要讓更多藝文活動有更多的藝術參與、文化深耕，歷史回顧，讓城市的人感受到悠閒也不會孤單。

沈伯洋強調，唯有重新去跟世界連結，唯有如此城市才會有靈魂，「每天早上起來睜開眼的時候，你會想像到你身處在這個洋流、身處在這一個風裡、身處在這一個城市裡，是感到驕傲光榮，每一天都想要踏出門來享受城市生活。」