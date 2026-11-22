基隆市長候選人童子瑋今晚造勢，前市長林右昌助講時說，質疑基隆市長謝國樑主政四年，建設停頓下來，不止沒有進步，還「倒退嚕」。林號召民眾支持童子瑋，恢復他過去主政八年時的榮光。

童子瑋今晚7時在國門廣場舉辦「基隆童行」造勢晚會，下午5時就見民眾進入國門廣場。晚會主持人是行政院副秘長阮昭雄和台北市議員簡舒培，安排董事長樂團演出開場。

今晚除了童子瑋演講從政理念和施政願景，林右昌和台北市長候選人沈伯洋、前總統蔡英文、賴清德總統也將站台，助童子瑋贏得選戰。

林右昌說，謝謝過去曾經跟他一起打拚，支持他、給他機會的基隆市民，讓他有這個機會跟榮幸建設基隆。基隆的建設跟改變非常不容易，因為在大台北都會旁邊，資源相對小，但他還是做到了，這是基隆人共同的成就。

林右昌接著話鋒一轉，指謝國樑擔任市長四年，一年預算二百五十億元，四年超過一千億元，卻一事無成。建設停頓下來，不止沒有進步，還「倒退嚕」。像太平青鳥關掉了，本來要蓋纜車也停了，城際轉運站連最簡單的清潔工作都沒做好。

林右昌也說，正濱色彩屋很久沒整理，最近當地商家生意蕭條，中山三路本來要拓寬，大武崙森林公園有二、三期，通通都沒有了，請民眾全力支持童子瑋，把應有而沒有的討回來。

林右昌也質疑謝國樑把錢不知花那裡去了，如果大家希望恢復過去他擔任市長八年的榮光，一定要支持童子瑋，讓童當市長，會一元當十元用。投給童子瑋，就是投給自己的未來，投給下一代的未來。

基隆市長候選人童子瑋今晚在國門廣場舉辦「基隆童行」造勢晚會，吸引大批支場入場相挺。記者曾原信／攝影

基隆市長候選人童子瑋今晚在國門廣場舉辦「基隆童行」造勢晚會，前市長林右昌站台助講，幫童拉票。記者曾原信／攝影