選前最後超級星期日，國民黨主席鄭麗文今到宜蘭替縣長候選人吳宗憲站台，除了肯定吳宗憲是做事頂真專業好人才，她更砲轟民進黨能源政策，浪費3、40年時間反核，卻在中南部水庫「種光電」影響飲水，11月28日縣長選舉唯有支持吳宗憲才能守護喝水乾淨、用電免煩惱的宜蘭，公投更要投同意重啟核電。

吳宗憲團隊今天下午在宜蘭運動公園前廣場舉辦大型造勢，現場湧入數千百名支持者搖旗吶喊。鄭麗文稱讚宜蘭不愧是台灣民主聖地，國民黨吳宗憲擁有3個碩士與2個博士進修，其條件、專業、人品是第一等，頂真專業的優秀好人才，更是經由黨內民主程序產生的候選人。

她痛批台灣民主化數十年，從沒像過這場選舉這麼不公平，中央執政10年拿不出政績，推不出像樣的候選人，藉用國家機器媒體及出動司法影響選舉，這是場不公不義的選舉，宜蘭人不怕壓力，請站出來支持正義勇敢的吳宗憲，守住乾淨的初心與乾淨公平的選舉。

鄭麗文話鋒一轉說，痛批民進黨反核電、種光電，估算在1000座烏山頭水庫種光電板的發電量，才能等於1座核三廠發電量，種那個要做什麼？「不要關核三廠就不必去烏山頭種光電，這麼簡單數學問題，民進黨都不知道嗎？」

她說，民進黨浪費3、40年時間反核，去年才把所有核電廠關閉，現在卻突然說重啟核電，不負責任、不道歉的說謊政黨，烏山頭水庫被種光電 從台南到嘉義一路水庫都是，所幸到了桃園及新北台北被擋下來，「種光電的很多都是新潮流，所以民進黨林國漳對於這件事不敢表態」。

她請大家支持吳宗憲守護宜蘭民主、良地與水質，才能喝水乾淨、用電不煩惱，公投票也要投下同意重啟核電，讓台灣不用擔心缺電問題。