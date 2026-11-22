新北市長選戰倒數，國民黨候選人李四川的妻子蔡碧雲今代夫出征，上午前往板橋新埔市場拜票，下午再轉往新店建國黃昏市場，沿途與攤商、民眾握手互動，現場有攤商以「四通八達、川流不息」為李四川加油，新店市場更有攤商送上蒜頭、鳳梨及蘿蔔等吉祥物，祝福李四川順利當選。

蔡碧雲今天上午在新北市議員林國春、新埔市場管委會主委簡光宏及新埔里長陳芷庭陪同下，前往板橋新埔市場掃街。李四川競辦指出，現場發放的李四川飄帶很快就被民眾索取一空，不少攤商與民眾比出象徵李四川選舉號次的「3號」手勢，也有人以「四通八達、川流不息」表達祝福。

結束板橋行程後，蔡碧雲下午又前往新店建國黃昏市場拜票，掃街開始前已有超過百名鄉親聚集，沿途攤商紛紛送上蒜頭、鳳梨及蘿蔔等吉祥物，高喊「一定會凍蒜」，蔡碧雲則逐一與民眾握手致謝，並表示會將大家的祝福與期待轉達給李四川。

陪同掃街的國民黨立委羅明才表示，蔡碧雲一直為李四川遮風避雨，也期盼新店鄉親支持李四川，讓他在新店開出好成績。

除市場拜票外，李四川競辦也重申板橋及新店地區的建設政見。競辦指出，李四川若當選市長，將加速推動板橋醫療園區，整合周邊醫療資源，打造大板橋醫療生活圈，提升在地醫療服務量能。

新店方面，競辦表示，將推動中和光復線延伸至新店，改善地方交通串聯，並加速新店寶高智慧園區二期發展，強化AI軟體、資通訊及數位應用產業，盼增加在地就業機會，讓民眾通勤更加便利。

今天新店掃街行程，包括立委羅明才、新北市議員陳儀君、黃心華、議員劉哲彰的妻子、議員候選人游皓麟及新店建國集合攤販自治會會長顧昌鳳等人均到場陪同，為李四川爭取支持。

國民黨候選人李四川的妻子蔡碧雲（右二）今代夫出征，上午前往板橋新埔市場拜票，下午再轉往新店建國黃昏市場，沿途與攤商、民眾握手互動。圖／李四川競辦提供