年底選戰倒數6天，台北市長蔣萬安今選前超級星期天，由立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕陪同車掃，將一連掃七個行政區。選前最後關鍵，盧秀燕喊話支持者，「蔣萬安是好市長，應該讓他連任」，她也要呼籲大家打破沉默螺旋，「為蔣萬安、為自己勇敢一次」，反對出征跟霸凌的文化，透過選票，展現我們的意志反對這樣的一個文化。

蔣萬安今天首度大車掃，路線從競選總部出發，晚間六時半車掃開始，出發點競選總部已經擠爆支持者，蔣萬安說，今天非常感謝韓院長、還有盧市長，特別來給他加油打氣，陪他車隊掃街，因為選戰進入最後階段不到一周的時間，所以他會全力衝刺，用四年的市政成果，爭取市民的支持與認同。

媒體今天也問蔣萬安，太太石舫亘今天會在羅斯福路公館發明信片，等會會不會與太太巧遇？蔣萬安說，「先讓我賣個關子，等一下你們就會知道了。」

媒體今天也問蔣，昨天才與民眾黨創黨主席柯文哲合體，今天柯文哲卻說藍白合觀念錯了，民眾黨有主體性。蔣萬安說，不能把民眾黨的支持視為理所當然，我們共同的目標理念，就是贏得年底的選舉。

年底選戰倒數6天，台北市長蔣萬安今選前超級星期天，由立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕陪同車掃。記者林麗玉／攝影