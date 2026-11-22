民進黨台北市長候選人沈伯洋今下午舉辦「市民動起來，城市行動展」，共分六大舞台，吸引不少支持者參與，忠孝東路沿途都充滿著人潮，甚至從人行道外溢到車道上，而每個舞台發放不同飄帶，吸引民眾瘋搶，傍晚5時30分幾乎每個舞台都已發完飄帶，領取飄帶的人更是排了好幾輪，場面熱鬧。

今天展場從復興南路一路沿著忠孝東路延伸北平東路競總前，共分為6大展區，實際觀察每一個展區都聚集相當多人潮，而不少民眾也透過步行一站一站去欣賞表演領取飄帶，甚至人潮多到外溢出人行道，不少人走在車道上，活動進行當中，也遇到奪冠遊行的味全龍團隊路過，車上的球員、工作人員們向民眾歡呼，相當熱鬧。

而每個舞台也極具特色，以「溫暖」舞台為例，規畫街頭鋼琴召集市民音樂家，帶著自己的樂器與夥伴，走上溫暖舞台，活動剛開始，許多民眾報名上台彈，有人彈自選曲，更多人彈著沈競選曲「台北順起來」，而現場解任務換飄帶的民眾絡繹不絕，區域草坪內不斷有三、四百人的流動人口。

而競選總幹事吳思瑤也預告，沈伯洋可能出沒不同的展覽點，而官網也釋出影片，原來沈喬裝打扮，出沒在各大展區偷偷觀看市民與舞台上互動，沈伯洋也透露，今天天氣很好，這樣設計反而不要大家都擠在一個地方，每一點有事可以做，可以玩又可以聽表演、互動。

來自中正、萬華選區的溫小姐表示，過去對政治活動比較不熱衷，但很喜歡沈伯洋，今天得知有行動展活動，就特地來感受一下氣氛。而每個站點的飄帶也相當熱門，除了與競總相鄰的「溫暖」舞台外，其餘舞台飄帶在傍晚5時30分全數已發完。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今下午舉辦「市民動起來，城市行動展」，共分六大舞台，吸引不少支持者參與。記者洪子凱／攝影

選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦「市民動起來，城市行動展」活動，支持者紛紛上街頭力挺。記者潘俊宏／攝影

選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦「市民動起來，城市行動展」活動，支持者紛紛上街頭力挺。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今下午舉辦「市民動起來，城市行動展」，共分六大舞台，吸引不少支持者參與。記者洪子凱／攝影

選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦「市民動起來，城市行動展」活動，現場並發放不同的飄帶給支持者。記者潘俊宏／攝影

選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦「市民動起來，城市行動展」活動，支持者紛紛上街頭力挺。記者潘俊宏／攝影

而競選總幹事吳思瑤也預告，沈伯洋可能出沒不同的展覽點，而官網也釋出影片，原來沈喬裝打扮，出沒在各大展區偷偷觀看市民與舞台上互動，沈伯洋也透露，今天天氣很好，這樣設計反而不要大家都擠在一個地方，每一點有事可以做，可以玩又可以聽表演、互動。圖／沈伯洋競辦提供