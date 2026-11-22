桃園市長選戰進入最後衝刺，民進黨候選人黃世杰今晚在桃園區朝陽森林公園舉辦「北桃園大團杰」造勢晚會，他批評市長張善政，直指捷運綠線北段今年底通車已注定跳票，批市府用開箱、試乘營造年底通車假象；也端出交通、文化觀光等政見，喊話要趁著「洋流」突破艱困選情，號召支持者催票、返鄉投票，讓桃園迎向新世代。

今晚造勢邀請賴清德總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰及勞動部長洪申翰等人接力站台，盼凝聚綠營支持者，力拚最後階段翻轉選情。

黃世杰表示，桃園升格直轄市以來，交通一直是城市發展最大瓶頸，他參選市長最想解決的問題之一就是交通，不僅軌道建設要加速，更要向「幽靈公車」說掰掰，全面改革公車路網、打通瓶頸道路，並縫合自行車路網，讓長輩、孩子都有安全回家的路。

黃世杰指出，看到選舉公報中，張善政政見第1條仍寫著「力拚捷運綠線北段今年底通車」，讓他嚇了一跳，因目前初勘尚未完成，也還沒報交通部審查，依合理推斷，年底通車目標已注定跳票。他更稱，根據市府新聞稿紀錄，2026年底通車目標至少講了27次，市府近期卻接連舉辦G14、G15及G11站開箱活動，甚至安排試乘拍照，「用宣傳取代趕工、取代實質通車。」

黃世杰強調，工程碰到困難就應誠實面對，進度落後更應向市民說明，市長最基本的責任就是掌握施政進度、對市民說實話。他若當選，將親自督導捷運綠線、綠線延伸中壢、鐵路地下化及捷運棕線等重大軌道建設，加速推動工程，縮短桃園的交通黑暗期。

黃世杰提到，有捷運還不夠，市民從家門口到捷運站，以及下車後如何銜接公車、YouBike等運具，都是交通改革關鍵。他主張全面重整公車路網，建立幹線、生活圈及末端接駁3級路線，改善公車駕駛排班、工時及休息制度，徹底處理公車資訊不準確的「幽靈公車」問題，「交通改革最重要的目標，就是把時間還給市民。」

黃世杰表示，桃園不該只有產業和工作機會，更應是一座讓人願意留下生活的城市。他提到，這2天Super Junior在桃園小巨蛋舉辦演唱會，卻出現動線、廁所及交通接駁等問題，市府應負起責任；未來將善用國門優勢發展演唱會經濟，爭取更多國際及在地展演，並完善中小型展演空間、圖書館與美術館。

黃世杰指出，航空城也可評估引進大型國際級主題樂園，結合旅宿、觀光及休閒設施，並串聯復興山林、龍潭茶鄉、大溪老街及新屋、觀音、大園海岸與漁港，讓桃園成為值得國內外旅客專程造訪的城市；同時推動「10分鐘遊戲圈」、增加運動及寵物友善空間，提升市民日常生活品質。

黃世杰強調，選戰已到最後關頭，「現在是我們機會最大的時候」，要趁著這股「洋流」迎向更好的新世代，呼籲支持者不只自己出門投票，更要通知在外地工作的家人返鄉，並向基北北生活圈親友拉票，用選票決定想要的生活方式。