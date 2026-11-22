年底選戰倒數6天，台北市長蔣萬安今選前超級星期天，由立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕陪同車掃，將一連掃七個行政區，晚間6時30分車掃起點，已有相當多支持者聚集在競選總部前，大家高喊蔣萬安凍蒜，現場歡呼聲不斷。還有許多民眾自製「萬安緊抱」、「蔣萬安凍蒜」看板，幫蔣萬安加油。

今天陪蔣萬安車掃，韓國瑜也被問到，民眾黨創黨主席柯文哲送蔣萬安金剛經，並稱念了就不會被對手沈伯洋的洋流幻影迷惑，媒體也問韓國瑜，會不會也送一本給蔣？

韓國瑜說，蔣萬安市長熬過了這不停的抹黑、造謠之後，他終於了解「邪惡是戰勝不了光明、黑暗是永遠戰勝不了光明」，蔣四年的施政成果大家有目共睹，大家都看到眼裡，相信聰明智慧台北市民，一定會繼續支持蔣萬安市長。

韓國瑜說，「東南西北中，台北進步中」，蔣萬安市長四年的投入，大家有目共睹，拜託台北市民能夠繼續支持蔣萬安，讓蔣萬安市長高票連任當選，謝謝大家，謝謝。

超級星期天，台北市長蔣萬安今選前超級星期天，由立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕陪同車掃。截自供訊直播