國民黨新北市長候選人李四川今天選前造勢行程滿檔，下午在新莊運動公園舉辦大型造勢，晚間再轉往板橋江翠國小舉辦「板橋大團結晚會」，新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕預計到場站台。晚會7時才開始，6時半場內安排的座位就已幾乎坐滿，現場雖以長者居多，但也有不少年輕父母帶著孩子參加，甚至可見祖孫三代一同到場。

李四川今天上午先在侯友宜陪同下前往永和車隊掃街，下午再到鶯歌、三峽拜票，並在新莊運動公園陽光草坪舉辦「海納百川 新莊大團結」造勢活動。新莊場包括侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠及國民黨前主席朱立倫等人到場相挺。

晚間造勢活動移師板橋江翠國小，活動還未正式開始，就已有不少支持者提前入場。晚間6時半，距離7時表演暖場還有半小時，場內設置的座位已幾乎坐滿，民眾陸續就座等候。

從現場觀察，支持者仍以年長者為主，但也可見不少青年及親子家庭，有年輕父母帶著孩子前來，也有一家人包括父母、祖父母及孩子一同參加，呈現不同世代民眾齊聚的景象。

依主辦單位規畫，晚間7時先由表演暖場，7時15分安排議員及候選人致詞，8時15分由李四川與貴賓進場，接著由盧秀燕、韓國瑜、侯友宜及李四川依序致詞，為選前最後一周持續催票。

晚會7時才開始，6時半場內安排的座位就已幾乎坐滿，現場雖以長者居多，但也有不少年輕父母帶著孩子參加。記者張策／攝影

晚會7時才開始，6時半場內安排的座位就已幾乎坐滿，現場雖以長者居多，但也有不少年輕父母帶著孩子參加。記者張策／攝影