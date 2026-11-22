台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天出席國民黨籍宜蘭縣長候選人吳宗憲的造勢活動，呼籲鄉親28日縣長唯一支持吳宗憲。

吳宗憲下午在宜蘭運動公園體育館前廣場，舉辦溪南、溪北大會師造勢活動，柯文哲致詞時說，他擔任台北市長時，要求各局處報告先講結論，他也先講結論，就是28日宜蘭縣長投給吳宗憲。

柯文哲接著從個人條件、政黨、國家3個層面說明理由。在個人條件方面，柯文哲表示，吳宗憲當過20年檢察官、新北市政府法制局長，也擔任不分區立法委員，司法、行政、立法資歷完整。

談到政黨合作，柯文哲說，重點不是藍白合或什麼合，是台灣能否建立按照制度、分工合作、聯合政府的精神，這才是最困難。民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文簽署政黨協議，台灣要建立按契約行動的文化，民眾黨提名陳琬惠參選縣長，比輸了陳琬惠現在也認真替吳宗憲輔選。

針對國家層面，柯文哲批評身兼民進黨主席的總統賴清德製造社會對立，也讓司法不被人民信任，「司法應該是國家最後一道防線，應當被人民信任，現在搞到變成政治工具」。

鄭麗文致詞說，宜蘭人的尊嚴、土地和水要靠自己守護，呼籲鄉親用選票拒絕新潮流、拒絕賴總統，票投吳宗憲。

鄭麗文表示，國民黨和民進黨不同，國民黨說到做到，民進黨一再開「芭樂票」，吳宗憲還沒當選就有政見已開始兌現。吳宗憲每天思考如何讓宜蘭人能三代同堂，敢生、養得起孩子，並讓宜蘭人找到工作、長輩過得有尊嚴。

鄭麗文說，從0歲到120歲的宜蘭人，如果要活得輕鬆、幸福、快樂，並將宜蘭納入高科技供應鏈，創造更好的明天，請支持會做事、優秀的吳宗憲。