教育部政務次長張廖萬堅日前曾宣布若是民進黨台中市長候選人何欣純及市議員候選人林祈烽選舉「大勝」，他將辭去教育部政務次長職務投入立委選舉。今天他利用假日陪同何欣純在西南屯車掃，希望讓此一宣示成真。

張廖萬堅下午和何欣純從西屯廣興宮出發，一路車掃西屯及南屯。張廖萬堅曾任此區立委，回到熟悉的選區，他也一路陪同何欣純向鄉親揮手拜票。

何欣純說，張廖萬堅是西南屯鄉親熟悉的好夥伴，兩人過去在國會共同為大台中爭取建設，未來也將與台中隊繼續打拚，加速地方建設、市民生活更便利。

她說，過去兩人共同爭取國道1號銜接台74線系統交流道、爭取中央前瞻基礎建設用於興建西屯及大里足球場人工草皮、增建西屯國小廁所等，從交通建設、運動場地到校園環境，都是回應鄉親最實際的需求。也共同積極爭取中央補助興建「南屯足球運動休閒園區」，完善大台中足球運動設施。

何欣純說，感謝張廖萬堅在選前黃金周一路相挺，也懇託鄉親將支持化為選票，11月28日相揪親朋好友返鄉投票，支持1號何欣純。

教育部政務次長張廖萬堅（左）今天利用周日陪同民進黨台中市長候選人何欣純在西南屯車掃。圖／何欣純提供