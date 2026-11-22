基隆市長謝國樑今由議員俞叁發、秦鉦、何淑萍及議員候選人林祐德陪同，先後前往安樂、信義市場拜票，問候攤商與採買民眾，爭取支持。聽到跟著年輕爸媽到市場採買的孩童，開心的說室內兒童樂園真好玩，謝也跟著開心起來。

謝國樑表示，自己在0至6歲孩子之間的「支持度」相當高，雖然幼童沒有投票權，但他很樂於為年輕爸媽解決育兒問題。推動室內兒童樂園，就是希望孩子有安全、舒適的遊戲空間，家長也能多一個就近帶孩子出遊的選擇，讓孩子玩得開心、爸媽帶得安心。

基隆多雨，帶孩子出門去哪裡玩，是許多家庭經常面對的問題。室內兒童樂園讓親子活動不必因下雨而取消，也讓家長安排孩子的休閒活動更便利。對謝國樑而言，親子友善不能只停留在口號，必須從家庭日常需求出發，持續完善設施與服務，實際分擔年輕爸媽的育兒壓力。

選戰進入最後衝刺，謝國樑持續走入市場與街區，面對面聽取市民心聲，也爭取每一份支持。他感謝議員及議員參選人同行相挺，呼籲市民在投票日踴躍投票，支持謝國樑連任，也支持認真服務地方的議員及議員參選人，讓市府與議會攜手推動建設，為基隆做更多事。

基隆市長謝國樑今天先後前往安樂、信義市場拜票，問候攤商與採買民眾，爭取支持。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今天先後前往安樂、信義市場拜票，問候攤商與採買民眾，爭取支持。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今天先後前往安樂、信義市場拜票，問候攤商與採買民眾，爭取支持。圖／謝國樑競選辦公室提供