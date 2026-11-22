民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（22）天在新北高工操場舉辦「慧聚繁星土城、三峽會贏」造勢大會，行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍等出席力挺。

卓榮泰致詞時，特別指出台北市長蔣萬安說翡翠水庫要裝光電板是無中生有、抹黑。並保證「翡翠水庫以前沒有、現在沒有、以後也不會有光電板」，「不要再造謠了」。

卓榮泰也指出，明年普發1萬元AI紅利政策是蘇巧慧過去向行政院提出的建議，經他與總統賴清德討論後，決定讓全民共享AI發展成果，蘇不只關心新北地方發展，也持續思考如何讓科技進步的成果回饋全民。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右六）今天在新北高工操場舉辦「慧聚繁星土城、三峽會贏」造勢大會，社民黨台北市議員苗博雅（左六）跨市力挺。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左三）今天在新北高工操場舉辦「慧聚繁星土城、三峽會贏」造勢大會，行政院長卓榮泰（中）出席力挺。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）今天在新北高工操場舉辦「慧聚繁星土城、三峽會贏」造勢大會，行政院長卓榮泰（右）出席力挺。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）今天在新北高工操場舉辦「慧聚繁星土城、三峽會贏」造勢大會，行政院長卓榮泰（右）出席力挺。記者胡經周／攝影