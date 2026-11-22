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影／卓榮泰為蘇巧慧站台 批蔣萬安光電板造謠抹黑
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（22）天在新北高工操場舉辦「慧聚繁星土城、三峽會贏」造勢大會，行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍等出席力挺。
卓榮泰致詞時，特別指出台北市長蔣萬安說翡翠水庫要裝光電板是無中生有、抹黑。並保證「翡翠水庫以前沒有、現在沒有、以後也不會有光電板」，「不要再造謠了」。
卓榮泰也指出，明年普發1萬元AI紅利政策是蘇巧慧過去向行政院提出的建議，經他與總統賴清德討論後，決定讓全民共享AI發展成果，蘇不只關心新北地方發展，也持續思考如何讓科技進步的成果回饋全民。
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