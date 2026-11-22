桃園市長選戰進入最後衝刺，民進黨候選人黃世杰今晚舉辦「北桃園大團杰」造勢晚會，行政院長卓榮泰站台力挺，直指桃園過去4年「缺少一些活力、缺少一些積極」，龍科三期更因此停頓3年，強調黃世杰有法律專業及行動力，若當選市長，行政院將全力支持桃園重大建設，讓中央、地方合作加速推進。

「北桃園大團杰」造勢晚會今晚在桃園區朝陽森林公園登場，除黃世杰外，賴清德總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰及勞動部長洪申翰等人接力站台。選戰進入最後6天，綠營重量級人物齊聚桃園催票，卓榮泰除呼籲支持黃世杰，也喊話讓民進黨議員候選人全壘打，讓未來市長在議會有足夠力量推動市政。

卓榮泰表示，桃園是全國最年輕的城市，但中央過去4年觀察，總覺得桃園缺少一些活力及積極，中央推動桃竹苗大矽谷時，桃園雖是最早核定的重要環節，後續進展卻不如預期。他上任行政院長後，就碰到龍潭科學園區三期遭遇困難，計畫早在2022年11月獲行政院核定，台積電卻在2023年10月宣布不再考慮龍潭擴廠。

卓榮泰指出，重大建設推動過程中，土地取得是地方政府的重要工作，但龍科三期因土地徵收問題無法解決，導致計畫停頓；直到今年11月桃園市府才宣布全力迎接台積電進駐龍科三期，「桃園已經浪費了3年、停止了3年、等待了3年」，這段時間其他縣市持續迎頭趕上，桃園如今重新啟動，更必須加快腳步。

卓榮泰提到，黃世杰今年6月曾到行政院與他討論2項重要議題，第1項就是航空城拆遷補償，包括安置住宅、相關獎勵金及補償期限等，黃世杰都有整套計畫及想法，中央後續也逐項協調處理，目前相關工作仍持續進行；第2項則是龍科三期，黃世杰明確表達希望計畫盡快完成，讓桃園重新進入科技產業引擎並取得領先地位。

卓榮泰表示，黃世杰過去在立法院有「行動小六法全書」的綽號，具備法律專業，也熟悉如何運用法律解決問題，期待未來黃世杰能成為桃園「行動的市長」，以專業力、行動力積極招商，引進更多產業、增加工作機會，並加速龍科三期後續程序，不再留下停滯及延誤空間。

卓榮泰強調，他今天代表行政院向桃園鄉親表達，只要地方政府有行動力、積極推動建設，地方提出的重大建設，行政院都願意全力支持，未來盼與黃世杰帶領的市府合作，讓桃園建設大步向前，而不是「停著走、慢慢走」。

卓榮泰提到，黃世杰也關心桃園年輕家庭需求，曾向行政院反映友善職場及少子女化問題。中央目前已定案推動產假由8周延長至14周，並強化陪產、育兒等制度，希望讓年輕父母獲得更多支持；桃園人口年輕，更應擴大公共托育及企業托育資源，打造讓年輕人敢婚、願生、能安心工作的環境。

卓榮泰說，選戰只剩最後6天，希望支持者繼續拉票、催票，讓黃世杰高票當選。他並喊話，桃園不能在北部民主版圖缺席，盼選民集中支持黃世杰及民進黨議員候選人，讓桃園與中央建立新的合作模式，加速產業、交通及各項重大建設發展。