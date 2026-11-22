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蔡其昌力挺子弟兵簡嘉佑 「純易燃物」飄帶吸引大批民眾排隊
民進黨立法院黨團總召蔡其昌今力挺子弟兵，出席台中北區市議員候選人簡嘉佑的「獨家專場」活動，發放「純易燃物」飄帶，現場吸引號稱超過1500名民眾到場。
立法委員蔡其昌在11月初的造勢場合中，為了區別台北的「易燃物」（熱情支持者代稱），特別替台中的熱情支持者取了專屬新名「純易燃物」，藉此與台中市長候選人何欣純的「純」字相呼應，甚至還成立了「純易燃物協會」的趣味稱號。
簡嘉佑選在育仁國小旁的興進路綠園道發放「純易燃物」飄帶，蔡其昌向大家大力推薦簡嘉佑。他表示，簡嘉佑具備紮實的政治工作歷練，創意源源不絕，經常讓他讚賞不已。因此，懇請北區的市民朋友全力相挺、幫忙拉票，讓專業又有創意的優秀年輕人進入台中市議會，為台中市民發聲、爭取北區建設。
簡嘉佑說，看到今天現場湧進1500人，讓他很感動。許多支持者攜家帶眷及毛小孩，甚至到現場排隊超過2個小時。他說，在選戰倒數6天的此刻，看到大家的熱情支持與加油，對這次選戰充滿信心。
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