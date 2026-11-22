桃園市長選戰倒數，行政院長卓榮泰今晚到桃園替民進黨候選人黃世杰站台時，話鋒一轉猛攻台北市長蔣萬安，直指蔣過去談輝達、牛肉、大巨蛋，現在「知道講不下去了」，近來不斷炒作翡翠水庫光電板議題。他強調，翡翠水庫「過去沒有、現在沒有、未來也不會有」光電板，批北市府選前拿舊案操作，「請台北市政府停止造謠、停止抹黑，把真相還給國人。」

民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚在桃園區朝陽森林公園舉辦「北桃園大團杰」造勢晚會，卓榮泰登台助講時，除力挺黃世杰，也談及北北桃生活圈及北部選情。他提到翡翠水庫光電議題近期成為台北市長選戰攻防焦點，蔣萬安指中央2022年至2024年連續3年發函詢問，北市府均表達反對，並稱中央最終沒有相關計畫，是地方政府擋下。

卓榮泰表示，台北、新北、桃園本來就是大台北生活圈，產業、交通、水電及能源彼此相連，中央與地方更應該合作，但最近蔣萬安一直談翡翠水庫光電板議題，「蔣萬安市長過去都在講輝達、牛肉、大巨蛋，現在他知道講不下去了，這1、2個禮拜都在講翡翠水庫光電板。」

卓榮泰說，翡翠水庫光電板根本是「假議題」，翡翠水庫過去沒有光電板，現在沒有，未來也不會有。中央過去進行的是全國性光電潛力調查，相關調查工作早在2024年就已停止，後續2年也沒有任何設置計畫，台北市府這段期間未再提出質疑，卻偏偏到了選舉最後階段重新拿出來談。

卓榮泰指出，北市府現在將已結束的調查拿出來操作，是「政策講不過，就用抹黑造謠來誤導大眾」，但台灣民主政治已相當成熟，民眾有能力判斷什麼是真、什麼是假。他再次保證，翡翠水庫過去、現在及未來都不會設置光電板，「請台北市政府停止造謠、停止抹黑，把真相還給國人。」

卓榮泰強調，中央接下來也會全面檢視現有水庫的光電設施，不再增加，並確保不會造成汙染，這是中央對國人的承諾。