賴清德總統今天到新竹市替民進黨市長候選人莊競程站台，批評竹市交通、棒球場及自由車場等建設停滯，並指棒球場僅辦過一場交流賽，形同閒置。民眾黨市議員候選人反擊，前市長林智堅任內耗資近12億元興建的棒球場，曾發生結構安全、排水及廢棄物等問題，造成球員受傷；高虹安上任後積極改善，舉辦國際交流賽及演唱會，球場品質也獲球員肯定，強調改善球場的是高虹安市府團隊。

賴總統在造勢場合表示，前總統馬英九任內最後一年，中央給新竹市的資源約81億元，2025年已增加至160多億元，明年中央給更將達398億元。賴總統接著批評，新竹市交通問題4年來不僅沒有改善，反而愈來愈塞，無論上學、上班都深受影響。他也關心新竹市棒球場，質疑市長上任4年，棒球場僅舉辦過一場交流賽，至今沒有中職賽事，形同閒置。

東區市議員候選人李國璋、宋品瑩指出，當初民眾黨與國民黨推動修正「財劃法」，高虹安也率隊北上陳情，盼改善新竹市「上繳多、配回少」的財政困境，民進黨卻強烈反對。如今賴總統將修法後增加的統籌分配款視為政績，兩人質疑是要洗刷市民記憶，強調新竹市獲得398億元，是高虹安與藍白兩黨的政績，並非賴清德的恩賜或民進黨的政績。

南區市議員候選人李玫、西區市議員候選人施淑婷則批評，前市長林智堅任內耗資近12億元興建的新竹棒球場，曾發生結構安全、排水及廢棄物等問題，造成球員受傷。她們表示，高虹安上任後積極改善球場，並舉辦國際交流賽及演唱會，球場品質也獲球員肯定，認為真正改善棒球場的是高虹安市府團隊。

針對賴清德指新竹棒球場僅辦過一場交流賽、至今沒有中職賽事，北區市議員候選人蔡文盛、香山區市議員候選人葉國文反駁，高虹安改善好新竹棒球場後，不僅舉辦國際交流賽、演唱會，後續還舉辦了爆米花棒球聯盟賽事、新竹市主委盃棒球賽等，後續更將積極引入中職職棒等多元、不同層級賽事。

山地原住民市議員候選人趙若芸表示，市府已爭取中職聯盟12月赴新竹棒球場場勘，評估引進職棒賽事。她質疑場勘進度緩慢，為何拖到12月才進行，是否刻意等到選舉結束。議員候選人最後強調，財劃法修法、增加統籌分配款、改善棒球場及引進賽事，都是高虹安市府的政績，新竹市民有智慧，絕不會輕信認知作戰的謊言。