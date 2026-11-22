選戰倒數五天雲林縣藍綠展開掃街衝刺，國民黨縣長候選人張嘉郡今晚再度回防本命區土庫馬光，結合尋求連任的議員候選人王鈺齊、張維心大徒步掃街，受到故鄉的鄉親熱情支持，張嘉郡說，馬光是她的出生地，也是人生的起點，無論走到哪裡，都不曾忘記自己的根，對故鄉始終有深厚的感情與責任。

張嘉郡在縣長張麗善陪同下展開掃街，數百名鄉親先到馬光順安宮團拜，張麗善喊出「馬光厝大團結！」，全場凍蒜聲不斷。

張麗善說明8年來的建設成果，張嘉郡也發表未來的建設願景，她說，將持續強化防洪排水，推動聯美大橋改建，及重劃區農水路更新，並推動土庫綜合行政暨運動中心，規畫土庫自行車道串聯水岸步道，更加速9+1產業園區布局，帶動土庫產業發展與就業。

回到承載著自己成長回憶的熟悉街道與鄰里，張嘉郡掃街格外親切，所到之處鄉親更顯熱情，鞭炮夾雜歡呼聲，絡繹不絕，她說，在選舉進入最後階段的關鍵時刻，再次回到最熟悉的地方，看到鄉新的熱情，她相當感動，心中感到承擔更多責任，自許將會接好這一棒，延續既有的好成果，讓各項建設在既有基礎上持續突破，開創下一個階段的發展。

張嘉郡表示，選舉走到最後階段，鄉親每聲加油、支持，都是她繼續向前的力量。她會帶著這份託付，全力以赴走完最後一哩路，讓雲林迎向更美好的未來，回報鄉親。

選戰倒數雲林縣長候選人張嘉郡在縣長張麗善陪同下，回到故鄉土庫馬光展開徒步掃街拜票，並在順安宮團拜。記者蔡維斌／攝影

選戰倒數雲林縣長候選人張嘉郡在縣長張麗善陪同下，回到故鄉土庫馬光展開徒步掃街拜票，並喊出「馬光大團結」要鄉親催票、固票、拉票，拉抬選情。記者蔡維斌／攝影

選戰倒數雲林縣長候選人張嘉郡在縣長張麗善陪同下，回到故鄉土庫馬光展開徒步掃街拜票，並喊出「馬光大團結」要鄉親催票、固票、拉票。記者蔡維斌／攝影