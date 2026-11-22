選戰進入最後倒數，行政院長卓榮泰今天下午到土城為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台，他提到，明年普發1萬元AI紅利政策是蘇巧慧過去向行政院提出的建議，經他與總統賴清德討論後，決定讓全民共享AI發展成果，蘇不只關心新北地方發展，也持續思考如何讓科技進步的成果回饋全民。

卓榮泰指出，蘇巧慧花了800天準備這場選舉，勤走基層、了解地方需求，也在立法院維持高品質問政，熟悉如何協調中央部會，為地方爭取建設及預算。

卓榮泰說，蘇巧慧已為新北未來提出完整規畫，包括成立都更局、推動都市更新，成立9個產業園區，吸引無人機、自駕車及機器人等軟硬體產業進駐，也持續關注土城交流道、看守所園區等地方建設，並提出新皇冠計畫、鑽石山城等觀光發展構想。

卓榮泰表示，蘇巧慧也承諾提升敬老卡福利，並將住宿式長照機構補助從18萬元提高至24萬元；幼兒照顧方面，則希望減輕住院、門診負擔，推動免費施打腸病毒疫苗，並擴大夜間及臨時托育服務，減輕年輕家庭的照顧壓力。

卓榮泰也提到，日前蘇巧慧帶傷完成造勢活動，讓他相當不捨，過去知道蘇巧慧溫柔、勇敢，卻沒想到她如此堅強，讓他想起許多在運動賽場浴血奮戰的選手，肯定蘇巧慧忍住疼痛完成台上的任務。

卓榮泰說，蘇巧慧用行動證明，只要是人民的託付與承諾，就會用盡力氣完成「她不用我們搶救，她是要來幫助大家、照顧大家、建設地方的」，呼籲選民疼惜這位在新北土生土長、長期為地方付出的候選人。

卓榮泰也說，選前可能出現黑函、謠言及假訊息，盼大家堅持正面、正向及政見選舉，讓蘇巧慧有機會帶領新北市民共同進步。