新北市長候選人李四川今天下午在新莊運動公園舉辦造勢大會，現場湧進2萬人擠爆陽光草坪。侯友宜、蔣萬安、張善政、黃敏惠、朱立倫、周錫瑋、李鴻源都到場站台。蔣萬安、張善政呼籲市民全力支持李四川當選接棒侯友宜，延續新北建設。

李四川與新北市長侯友宜、桃園市長張善政進場時，受到在場民眾熱情歡迎並高喊凍蒜，短短50公尺走了近20分鐘。張善政致詞時表示，他與李四川在行政院任職時就認識，李四川當時擔任行政院秘書長，他擔任副院長。李四川給他的印象是可靠、不會花言巧語、做事務實。後來李四川到高雄市擔任副市長，負責工程相關業務，當時高雄道路坑洞、雨水下水道及排水箱涵年久失修，李四川在一年半內清理2000公里下水道、修復600條道路，改善道路狀況，都是李四川推動工程的努力。

張善政指出，李四川後來到台北市擔任副市長，協助推動大巨蛋啟用，克服工程、安全及法規等問題，讓大巨蛋開始舉辦棒球賽及演唱會。另外輝達進駐北士科涉及土地招標、都市計畫及建築法規等複雜程序，李四川也協助推進。從高雄道路改善、大巨蛋到北士科，都是李四川的工程努力成果。

蔣萬安指出，李四川是一個最沒有架子、肩膀最硬的人。他面對再困難的工程問題、再複雜的跨局處協調，他都會到第一線去解決問題。大巨蛋能夠完工啟用舉辦演唱會，克服各項的限制，這都是靠川伯一項一項去緊盯進度、解決安全的疑慮；道路的整平、都更的推進、捷運路網的布建、市場的改建，每一個細節都有川伯的汗水。

蔣萬安說，市民面對每天生活、居住、交通、產業的問題，人民期待的不是每天在電視上吵吵鬧鬧的政治人物，而是能夠捲起衣袖，解決問題，面對問題，絕不迴避，做實事的人。李四川不搶鏡頭，他都把光環留給團隊，但把最累、最重的責任往自己肩上扛，這就是李四川，這就是目前台灣社會最珍貴的資產，也是所有新北市民最需要的市長，新北一定要大步向前，絕對不能走回頭路，絕對不能停下腳步。對新北市的每一條道路、每一座橋都瞭若指掌，最能無縫接軌侯友宜市長擘畫的藍圖。

蔣萬安進一步表示，雙北與桃園已是千萬人口共同生活圈，未來在交通、捷運路網、產業廊帶及淡水河整治等方面，都需要跨市合作。盼台北、新北及桃園由張善政、蔣萬安及李四川共同合作，持續為市民爭取更大福祉，呼籲新北市民11月28日投票支持李四川。

李四川最後壓軸上台時表示，最近很多朋友都告訴我說沒有看到你的看板，但對手蘇巧慧在新北市29區加起來都超過一千面，你沒有放要怎麼選。李四川說，我的看板做在新莊的運動中心，上面沒有寫李四川，但從設計到施工都是我完成的。新莊的副都心、所有的重劃，中港大排也都是我完成，雖然那邊都沒有寫我的名字的，但這就是我的看板。

李四川說，對手的看板在投票後就拆下來了，但是我的看板到現在還在用，應該是用了快20年了，還要繼續用到50年。市民是要選那個看板，還是選那個沒有名字的、生活裡面的看板。侯友宜市長交給我的工程，我做過副都心、頭前的重劃，塭仔圳交給我一定會儘快完成。

李四川指出，國影二期交給中央後，我跑去台灣尾又回來新北，到現在都沒有動靜，年底若當選新北市長就把他拿回來做。另外還要做1條大漢溪捷運縱貫線，從民生，汐止線到大稻埕穿過淡水河過來、沿三重、新莊過來連接到三峽與三鶯線連接，再接到桃園的綠線，讓北北基桃形成更完整的交通生活圈。若能當選市長一定會完成捷運建設。

李四川說，這次的選舉他沒有什麼資源，最大的支持就是所有的市民，呼籲鄉親當他的分身幫忙拉票、催票，最重要的是11月28日不管是刮風、下雨都要出來投票。新北市長侯友宜則說，最大的願望是順利交棒，完成大新莊大發展的夢想，李四川務實、專業、理性、敢幹、實幹，拜託新莊市民支持海納百川的李四川，讓他的心願能夠完成，讓新北超越新北。

李四川進場時受到滿場民眾熱烈歡迎。記者鄭超文／攝影

李四川、蔣萬安與新北市議員候選人一同上台懇請選民支持。記者黃子騰／攝影

李四川與侯友宜、張善政一同進場。記者鄭超文／攝影

現場超過2萬名鄉親熱情相挺。記者黃子騰／攝影

張善政說，李四川在一年半內清理2000公里下水道、修復600條道路，改善道路狀況。記者黃子騰／攝影